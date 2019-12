Nedělní adventní pohádka v Městském divadle

KDY: Neděle od 15 hodin

KDE: Horní 2, Český Krumlov

ZA KOLIK: 70 korun

Divadelní spolek ŠOS Prachatice uvádí představení VŠÍ SILOU ANEB A PAK SE TO STALO! Tři pohádky o tom, proč je dobré čistit si ouška, proč si česat vlásky a proč si čistit zoubky. A co všechno se může stát, když to dělat nebudeme! Nečesané vlásky, nemyté uši, nevysmrkaný nos, nečištěné zoubky, neuklizené hračky, neslušné chování u jídla, rozvázané tkaničky, žalování – to jsou drobnosti, o nichž děti nechtějí ani slyšet. Ale pak se něco neuvěřitelného stane! A tak se neposluchové musejí honem polepšit, pokud chtějí zase být hezkými a veselými dětmi! Literární předloha: Ester Stará, Scénář, hudební dramaturgie a režie: Jaromír Hruška Základem inscenace obnovené pohádky „VŠÍ SILOU“ ŠOSu Prachatice je scénář, který byl vytvořen na motivy pohádkové knížky Ester Staré „A PAK SE TO STALO!“. Snahou je divadelní převedení této knihy, resp. její části na jeviště tak, aby tato bezpochyby zábavná, stručná, půvabná a zároveň poučná knížka pro děti neztratila nic ze svých předností. Délka představení: 55 minut bez přestávky. Vstupné 70 Kč

Adventní concerto grosso

KDY: Neděle od 18.30

KDE: Široká, Český Krumlov

ZA KOLIK: Neuvedeno



Krumlovský komorní orchestr a Egon Schiele Art Centrum vás jako každoročně zvou na adventní koncert, kde tentokrát budou hosty Musica Bohemica pod vedením Jaroslava Krčka a Živulenky. Renesanční sál ESAC, předprodej vstupenek v pokladně Egon Schiele Art Centra.

Adventní jarmark

KDY: Neděle od 15 hodin

KDE: Frymburské náměstí

ZA KOLIK: Zdarma



V 15 hodin začíná na frymburském náměstí adventní jarmark, který pořádají Spolek FČAS a Frymburský svaz žen ve spolupráci s ostatními frymburskými spolky.

Ježíškova pošta

KDY: Neděle od 15 hodin

KDE: Nám. Svornosti, Český Krumlov

ZA KOLIK: Zdarma



Tradiční Ježíškův poštovní úřad přijímá dopisy dětí Ježíškovi. Poštovní schránka pro dopisy dětí bude od 1. 12. do 8. 12. k dispozici na náměstí Svornosti na zvoničce u vánočního stromu. V neděli 8. 12. od 15.00 hodin bude otevřen Ježíškův poštovní úřad u Zlatého Anděla a v 16.30 hodin navštíví naše město Bílá paní, která dopisy dětí doručí samotnému Ježíškovi. Místo konání: Náměstí Svornosti, Český Krumlov

Adventní vlnění

KDY: Neděle od 10 do 17 hodin

KDE: Regionální muzeum Český Krumlov

ZA KOLIK: 30 korun



Vlaďka Cepáková – Martina Poliaková: Adventní vlnění. K dlouhým zimním večerům neodmyslitelně patřívalo vrčení kolovrátku a čas pro posezení a vyprávění..V dnešním uspěchaném světě jsou takové chvíle vzácné a o to důležitější. Místo předvánočního stresu, lítání po kýčovitě přezdobených obchodech a bezhlavého utrácení, přijďte k nám prostě postaru „pobejt“.. Nebojte – bez originálních dárečků a vánočních dekorací od nás také neodejdete, ale navíc vás zahřeje hebký dotek vlny, radost z vlastní tvorby a okouzlující povídání s Vlaďkou a Martinkou u šálku voňavého čaje..Přijďte si ten advent prostě užít!

DuoDam na Křížové hoře

KDY: Neděle od 15 hodin

KDE: Křížová hora, Český Krumlov

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Kaple na Křížové hoře se stane v 15 hodin dějištěm adventního koncert DuoDam. Š. Havlíková – flétna, K. Ferenci – kytara, host. Zazní renesanční, barokní a duchovní skladby.

Vánoční inspirace

KDY: Neděle od 11 do 17 hodin

KDE: Vyšší Brod, náměstí

ZA KOLIK: Zdarma



Burza nápadů, prodej dárečků, vepřové hody, vánoční fotokoutek a vánoční výtvarné dílny, od 15 hodin pohádka Předu, předu advent - představení divadla Pnutí, 15 - 17 hodin Vánoční čtení v historické radnici. Hody: klobásky, jelítka, jitrničky, tlačenka a další dobroty. Pokud si chcete polévku vzít s sebou domů, nezapomeňte konvičku s sebou!