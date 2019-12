Otužilecké radovánky

KDY: Od 12.30

KDE: U Ševčíků, Kaplice

ZA KOLIK: Zdarma

Přidejte se k otužilcům, kteří mají v sobotu po poledni sraz v Kaplici. Do Malše se můžete ponořit s nimi, anebo je přiďte podpořit svou přítomností.

Lakomá Barka a KKO

KDY: Od 18 hodin

KDE: Synagoga, Český Krumlov

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Lakomá Barka & Krumlovský komorní orchestr zvou na koncert. Vánoční písně a koledy v osobitých aranžích českokrumlovské dámské kapely spolu se smyčcovým orchestrem.

Žestě 200 v Boleticích

KDY: Sobota od 17 hodin

KDE: Kostel sv. Mikuláše v Boleticích

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Buďejovický žesťový ensemble Žestě 200 pořádá vánoční koncert v kostele sv. Mikuláše v Boleticích. Koncert je podpořen obcí Kájov

Vánoční disko

KDY: Od 20 hodin

KDE: KD Kaplice

ZA KOLIK: 100 korun



Na vánoční disko, pro starší 15 let, můžete zajít v sobotu večer do kaplického kulturáku.

Oldies Disco

KDY: Od 21 hodin

KDE: Country Saloon Kaplice

ZA KOLIK: 50 korun



Na vánoční oldies disco můžete zajít do Country Saloonu v Kaplici.

Betlémské světlo

KDY: Od 14 do 18 hodin

KDE: Regionální muzeum Český Krumlov

ZA KOLIK: Zdarma



Rozdávání Betlémského světla organizuje Skautský oddíl Český Krumlov na nádvoří Regionálníha muzea v Českém Krumlově.

Adventní sobota na krumlovském náměstí

KDY: Od 14.30

KDE: Náměstí Svornosti, Český Krumlov

ZA KOLIK: Zdarma



Program adventní soboty: 14:30 Kolibříci – představí se kapela dětí z DDM ve složení trubka, příčná flétna, violoncello, kytara a klavír; 15:30 Chansonet - českobudějovická autorská kapela CHANSONET vznikla v roce 2015 rozšířením zakládajících členů Písňové federace budějckých muzikantů (PFBM). Vlastní písně hraje v obsazení kytara-zpěv, klávesy-zpěv, basová kytara a bicí. Volně se pohybuje v oblastech blues, folk, rock a swing. Hudba a texty písní se vzájemně doplňují a vytváří pestrou škálu od tanečně humorných nálad až po melancholicky zadumané; 16:45 Dětskej pokojíček – šestičlenná kapela z Velešína s kombinaci rockpopu a folku, která srší pozitivní energií. Pořádá: Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov, z.s. Místo konání: Náměstí Svornosti, Český Krumlov

Adventní zvěřinec na klášterním dvoře

KDY: Od 11 do 17 hodin

KDE: Klášterní dvůr, Český Krumlov

ZA KOLIK: Zdarma, zpoplatněna jízda na poníkovi



Kláštery Český Krumlov a Volnočasové přírodní centrum Pepíno v Pyramidě z.s. pro vás připravili ohrádku s živými zvířátky přímo na Klášterním dvoře. Těšit se můžete na ovečky, králíky, slepice, kachny či projížďky na ponících. Klášterní dvůr, vstup zdarma, projížďky na ponících jsou zpoplatněny, platidlo Klášterní mince, směnný kurz: 1 mince = 10 Kč.

Vánoční tvoření v klášterech

KDY: Od 11 do 17 hodin

KDE: Velký sál, Kláštery Český Krumlov

ZA KOLIK: Zdarma/Klášterní mince



V rámci vánočního tvoření pro malé i velké se můžete těšit na výrobu svíček, mýdel, ozdob z korálků či výrobky ze včelího vosku, vánočních pohledů a nejrůznějších dárečků pro vaše blízké a přátele. Navštivte vánoční tvoření s pohodovou klášterní atmosférou u roztopených kachlových kamen. Velký sál a Seminární místnosti, vstup na akci zdarma, platidlo za výrobky Klášterní mince, směnný kurz: 1 mince = 10 Kč.

Živý betlém v Dolním Dvořišti

KDY: Od 17 hodin

KDE: Od 17 hodin na náměstí v Dolním Dvořišti

ZA KOLIK: Zdarma



Živý Betlém již podruhé zahrají ochotníci z Horního Dvořiště a Českého Heršláku. Je to příběh starý přes 2000 let, kdy v Judské zemi, jež byla pod římskou nadvládou a spravoval ji král Herodes, se narodilo v městě Betlémě dítě nazvané Ježíš. Pokud se chcete dozvědět, jak to opravdu bylo, podívejte se na představení v parku na návsi v Dolním Dvořišti v sobotu 21.12.2019 v 17 hodin.

Kaplický pěvecký spolek

KDY: Od 17 a 19 hodin

KDE: Kostel v Rožmitále na Šumavě a kostel v Benešově nad Černou

ZA KOLIK: Neuvedeno



Kaplický pěvecký spolek vystoupí v 17 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Rožmitále na Šumavě a v 19 hodin v kostele sv. Jakuba Většího v Benešově nad Černou. Poté bude v kostele předávání Betlémského světla.