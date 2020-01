Herna společenských her

KDY: Sobota od 11 hodin

KDE: Hasičárna Brloh

ZA KOLIK: Zdarma

V sobotu od 11 hodin si můžete zajít do hasičárny v Brloze zahrát společenské hry.

Hasičský bál

KDY: Sobota od 20 hodin

KDE: KD Brloh

ZA KOLIK: Neuvedeno



SDH Chlum pořádá ples, který začíná ve 20 hodin v Kulturním domě v Brloze.

Den s handicapem na Lipně

KDY: Sobota od 8.30

KDE: Skiareál Lipno

ZA KOLIK: Zdarma



Den s handicapem ve Skiareálu Lipno, to je organizovaný den pro handicapované. Zdarma je možné zapůjčení pomůcek pro handicapované. Areál je v provozu od 8.30 do 16 hodin, večerní lyžování je od 18 do 21 hodin.

Tříkrálová obchůzka Horní Planou

KDY: Sobota

KDE: Horní Planá

ZA KOLIK: Zdarma



Kašpar, Melichar, Baltazar se vydávají na svou obchůzku, známým popěvkem vinšují lidem zdraví a štěstí a nad dveře kostelů, domů a chlévů píší posvěcenou křídou iniciály K+M+B. Tři králové budou vycházet v dopoledních hodinách, aby stihli koledu ve všech objednaných rodinách.

Novoroční výšlap na Maria Rast am Stein

KDY: Sobota od 10 hodin

KDE: Vyšší Brod

ZA KOLIK: Zdarma



Novoroční výšlap na Maria Rast am Stein, sraz je v sobotu v 10 hodin před Infocentrem na náměstí. Tradiční novoroční výšlap na Maria Rast am Stein tentokrát trasou obvyklou tj. po křížové cestě. Na vrchodu bude zajištěn oheň, malé občerstvení v podobě chlebů se škvarky a cibulí. Horký čaj je samozřejmostí. Dámy, nezapomeňte s sebou vzít i vánoční cukroví na degustaci!

Tříkrálové posezení v Netřebicích

KDY: Sobota od 14 do 19 hodin

KDE: Netřebice, OÚ

ZA KOLIK: Zdarma



Tříkrálové posezení se bude konat v Netřebicích v sobotu od 14 do 19 hodin ve velké zasedací místnosti obecního úřadu. Malé občerstvení je zajištěno. K poslechu a tanci zahraje harmonika.

Novoroční koncert Marty Jandové

KDY: Neděle od 17 hodin

KDE: KD Kaplice

ZA KOLIK: 500/450 korun



Novoroční koncert Marty Jandové s kapelou se koná v neděli od 17 hodin v Kulturním domě v Kaplici. Marta představuje své první sólové album Barvy, je většinovou spoluautorkou písní a s jedinou výjimkou, pak i výhradní textařkou celého repertoáru. Výjimkou je bonusová písnička Školíš mě od Marka Ztraceného.