Výstava Rozhraní v Prádelně

KDY: Sobota od 15 hodin

KDE: Prádelna, Hradební ulice

ZA KOLIK: Zdarma

Architektonické návrhy pro Český Krumlov studentů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze z Ateliéru architektury IV formou krátké přednášky představí studenti své modely a obrazy. Přiblíží svůj pohled na město, chápání jeho problémů a svůj návrh přístupu k řešení. Městská tržnice, zóna Ambit, hotel Vyšehrad, plovárna, Sokolovna, parkovací dům, dům na náměstí…

Dětská burza v kině Luna

KDY: Sobota od 8 do 12

KDE: Kino Luna, Český Krumlov

ZA KOLIK: Zdarma



Burza nejen dětského oblečení. Zajděte a pořiďte si za hubičku pěkné kousky.

Folk & Country Fest

KDY: Sobota od 14 hodin

KDE: Bývalý Svazarm

ZA KOLIK: 300 korun



Folk a country zazní na koncertě v areálu bývalého Svazarmu v Benešově nad Černou. Od 14 hodin hrají Pišingr, Harley – country Vládi Růžičky, Lakomá Barka, Roháči z Lokte, Pavlína Jíšová a BabaBand, Weekend. Celodenní vstupné 300 Kč, děti do 6 let zdarma. Občerstvení zajištěno. Během akce bude pokřtěno nové CD Pavlíny Jíšové.

Dožínky na Pořešíně

KDY: Sobota od 10 do 17 hodin

KDE: Hrad Pořešín

ZA KOLIK: V rámci vstupného



Výroba domácího moštu, buchty makové, tvarohové, povidlové! Krouhání zelí, stloukání másla! Lisování vína a ochutnávka českých odrůd! Výroba hustého středověkého piva! Pečená selátka a spousta dalších dobrot pro tatínky i maminky! Hradní řemesla - kovář, přadlena, hrnčíř, lovčí a řezbář. Kameníci budou tesat chybějící ostění vstupu do hradní kuchyně! Stříhání ovcí! K poslechu bude hrát skupina Soumrak! Vyjížďky na koních! Soutěže a divadlo pro děti i dospělé! Celodenní oslava babího léta a příprava zásob na pomalu přicházející podzim a zimu, to všechno najdete na poslední akci na hradě v roce 2019!

Vábení babího léta

KDY: Sobota od 10 do 16 hodin

KDE: Dívčí Kámen

ZA KOLIK: V rámci vstupného



Zábavný program přímo na hradě s dílničkami a možností vyzkoušet si různé dovednosti, zahrát si hry i opéci si vlastní buřtíky na ohni. Na závěr pro malé návštěvníky něco z pokladu hradního skřítka Hepčíka. Vstupné platné po celý den: dospělí 70 Kč, studenti a senioři 60 Kč, děti od 3 let 50 Kč. V ceně není zahrnuta cena za materiál použitý v dílničkách a procházka s oslíky. Výrobky, které vytvoříte, si odnesete domů. Děti mohou zdolávat úkoly s pomocí doprovodu. Během dne lze odejít z hradu a opět se vrátit. Restaurace Hamr Dívčí Kámen je cca 400 m od hradu a je otevřena po celý den.

Dolnodvořišťské slavnosti

KDY: Sobota od 14 hodin

KDE: Fotbalové hřiště

ZA KOLIK: Zdarma



Obec Dolní Dvořiště pořádá Dolnodvořišťské slavnosti na hřišti FK, začátek je ve 14 hodin. Kapely: dechová kapela Jižaní(od 14 do 16 hodin), myslivecká kapela Atlas (od 16.30 do 20 hodin), rocková kapela Lazareth.

Slavnosti města Větřní

KDY: Sobota od 14 hodin

KDE: Plovárna Větřní

ZA KOLIK: Zdarma



Město Větřní vás zve na třetí ročních svých slavností. Čeká vás bohatý kulturní program pro malé i velké, např. vystoupení MŠ a ZŠ Větřní, kapely Tuláci (od 15 hodin), Papouškovo sirotci (od 17 hodin), Oceán s Jitkou Charvátovou (od 19 hodin), Corsobend (taneční zábava). Celé odpoledne bude k dispozici skákací hrad, malování na obličej, malovánky na tašky či na přinesená světlá trička, těšit se můžete i na ukázky biketrailu a parcourinku. A na rožni se bude rožnit selátko!

Mše a svěcení zvonu na Křížové hoře

KDY: Sobota od 15 hodin

KDE: Křížová Hora v Českém Krumlově

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Slavnostní zpívaná mše v latinském jazyce u příležitosti svátku Povýšení sv. Kříže. Zpívá Gregoriánská schola sv. Anny pod vedením sbormistra Jiřího Balka. Před mší bude vysvěcen nově odlitý zvon, který po mši poprvé po 77 letech rozezní kapli a okolí.