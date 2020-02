Krtkovský maškarní ples vypukne v 19 hodin v KD Chvalšiny. Těšit se můžete na skupinu Crash, bohatou tombolu a vyhlášení nejlepší masky večera. Vstup bez masky 100 korun, s maskou volný.

Ve 20 hodin začíná v Konibaru v Kájově maškarní bál, který pořádají dobrovolní hasiči Kájov. K tanci i poslechu Vám zahraje Situace.

Kramolínský obřák, to je oblíbený otevřený závod pro děti i dospělé, kteří si chtějí zazávodit ve sjezdovém lyžování. Ve Skiareálu Lipno tak budou děti moci vyzvat na souboj nejen své vrstevníky, ale i rodiče a samozřejmě naopak! Do závodu Kramolínského obřáku se mohou přihlásit jak malí závodníci, tak i zkušení borci z veřejnosti. Na programu bude obří i klasický slalom.

Divadelní kavárna Ántré zve na autorské čtení se spisovatelem Janem Němcem, který bude číst ze své knihy Možnosti milostného románu. Od 18 do 21 hodin.

Valentýnské fotografování v Museu Fotoateliér Seidel. Jak nejlépe zvěčniti svou neutuchající lásku? Přece snímkem ze Seidelova fotografického závodu! Nechte si zhotoviti svou podobenku, ať vás váš milý či vaše milovaná může nositi u srdce a nořit se do vašich očí kdykoliv a kdekoliv. Nebo Především pro páry, vítány jsou i rodiny a skupinky do 5 osob. Fotografuje se vždy od v 9–12 a 13–15 hod. Fotografování bez prohlídky: 300 Kč. Rezervace nutná: www.seidel.cz, tel.: +420 736 503 871, info@seidel.cz.

Obec Rožmitál na Šumavě a rožmitálští koledníci zvou na 13. ročník Rožmitálského masopustu za účastni Masopustního sdružení Dolní Dvořiště a masopustních nadšenců z Rožmitálu. V 9 hodin je zahájení koledy a žádání o povolení u starostky obce, 9-15 až 18 obchůzka koledy obcí, 19 hodin masopustní zábava (kulturní sál obce), věneček 1, věneček 2, pohřbívání masopustu.

Kaplický masopust vypukne v 8.45, v 9 hodin průvod dorazí na náměstí. V 9.30 vystoupí vojenský historický klub, hudba Staropražští pardálové, od 10 hodin masopust v osadách, od 19 hodin věneček ve Slovanském domě, hraje Malá kapela Pavla Havlíka. V 18.45 bude přistaven autobus v Hubenově, pokračuje po trase Ráveň, Rozpoutí, Pořešín, Pořešínec, Žďár, Kaplice - Slovanský dům.

Masopust v Černé v Pošumaví začíná v 8 hodin u obecního úřadu a končí v 16.30 u obecního úřadu. Doprovází Šumavanka.

V sobotu proběhne již druhý masopust, který pořádá sbor dobrovolných hasičů v Loučeji. Masopustní průvod začíná v dopoledních hodínách v 10 hod předáním vesnice, kterou předává a zapujčuje masopustu starosta Městyse Křemže Josef Troup. Po předání a svolení začíná masopustní rej a obcházení domů ve vsi za doprovodu známého harmonikáře Jirky Bohdala. Průvodu se účastní mnoho krásných kostýmů, které jsme si jako sbor pořídili. Průvod se z Loučeje přesune do sousední vsi Lhotky, kde se pokračuje za bohatého pohoštění až do večera. Pak se celý průvod přesune zpět do hasičské klubovny kde je masopustní zábava. SDH Loučej zve na masopust všechny, kdo by se chtěl přijít podívat.



Muzikantský bál. Ples, na kterém vám zahrají čtyři kapely, začíná v 19.30 v KD Kaplice. Hlavní hvězdou plesu bude tentokrát kapela Smokers & Spirit of Chris Norman. Večerem vás budou provázet: Správná pětka, Melodikum a orchestr Good times big band. Doprovodný program: 19.45 Dechový orchestr ZUŠ Kaplice; Módní přehlídka butiku Hala Bala; Předtančení latinskoamerických tanců.

Sraz masek na plešovický masopust je v sobotu v 9 hodin na plešovické návsi. Pořádá Sbor dobrovolných hasičů v Plešovicích.

Staročeská masopustní koleda v Besednici začíná v 8 hodin u restaurace „U Martínka“. Od 19 hodin bude v sále restaurace „U Martínka“ hrát kapela Netolička. Večer věneček.

22. Sokolský ples pořádá TJ Sokol Křemže ve společenském sále v Holubově od 20 hodin. Hraje Grock. Odvoz zpět autobusem je zajištěn. Vstupné 120 Kč.

SDH Přední Výtoň Vás srdečně zve na Hasičský ples, který se koná od 19.30 hodin v hotelu Aktiv. K tanci a poslechu hraje kapela K-Club. Vstupné 100 Kč.

Dětský Večerníčkový karneval pořádá TJ Sokol Přídolí od 15 hodin v tělocvičně. Občerstvení a soutěže, vstupné dobrovolné.

Neděle 16. února

Maškarní karneval pro děti se koná v Domě kultury Loučovice. Začíná v 16 hodin, vstup 30 Kč, v masce zdarma.

Dětský maškarní bál s vodníky a vodnicemi se koná v neděli od 14 hodin v hotelu Růže v Rožmberku nad Vltavou. Na programu jsou tanec, hry, soutěže, přehlídka masek a občerstvení.