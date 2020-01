Badmintonová Extraliga: SKB ČK vs. TJ Montas Hradec Králové

KDY: Sobota od 12 hodin

KDE: Sportovní hala, Chvalšinská 111, Český Krumlov

ZA KOLIK: Zdarma

Přijďte fandit Krumlovákům na zápasy badmintonové extraligy. V poledne se otvírá sportovní hala pro pro rozehrání, ve 12.30 je předání sestavy a ve 13 hodin zahájení utkání. V prostorách sportovní haly bude otevřeno občerstvení.

Lipno - McDonald's Winter Cup 2020

KDY: Sobota od 8.30 do 16 hodin

KDE: Skiareál Lipno

ZA KOLIK: V ceně skipasu



V sobotu si budete moci zazávodit, děti i dospělí, ve slalomu na McDonald's Winter Cup. Po celý den vás čekají lyžařské závody pro veřejnost. Poměřit síly můžete v měřeném slalomu jako jednotlivci i rodinný tým anebo se můžete zkusit přiblížit času, který zajede lišák Fox. Závodit se bude o věcné ceny. Kategorie: - Jednotlivci muži x ženy (od 15 let) - Rodinný závod dítě (dítě do 15 let ) + dospělý (časy se sčítají) - Chyť si lišáka Foxe – lišák Fox zajede v trati čas a cílem bude se mu co nejvíce přiblížit. Za každou vteřinu +/- bude penalizace (závod pro děti i dospělé). Hlavní cena v rodinném závodu je pobyt na Lipně na 2 noci v apartmánu Loděnice Lipno.

Sobota s Lipno bez bariér

KDY: Sobota od 8.30 do 16 hodin

KDE: Skiareál Lipno

ZA KOLIK: Pomůcky pro handicapované zdarma



Tento den je věnován všem handicapovaným sportovcům, kteří si mohou v půjčovně Intersport rent Chata Lanovka, zapůjčit vybavení zcela zdarma a vyzkoušet si tak jízdu např. na monoski. Určitě neváhejte a využijte této jedinečné možnosti v rámci projektu Lipno bez bariér.

6. reprezentační ples města Český Krumlov

KDY: Sobota od 19 hodin

KDE: Jízdárna, Zámek Český Krumlov

ZA KOLIK: 500 Kč



Večer plný hudby, tance a skvělé zábavy se koná od 19 hodin v Zámecké jízdárně. Těšit se můžete opět na lákavý program, hvězdné obsazení účinkujících či výjimečné kulisy interiéru i exteriéru. V průběhu večera vystoupí sólisté batelu Jihočeského divadla a vokální sextet Skety. Tradičně bude připravena bohatá tombola a možnost odnést si z plesu vzpomínku v podobě originální fotografie z produkce Musea Fotoateliér Seidel a současně tak přispět na dobrou věc. Výtěžek bude opět věnován hospici sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích. Vstupenky na www.ckrumlov.info/tickets nebo v infocentru na náměstí Svornosti.

Nebojte se v temné komoře

KDY: Sobota od 10 a 14 hodin

KDE: Museum Fotoateliér Seidel, Linecká 272, Český Krumlov

ZA KOLIK: 160/80 Kč



Rodinná a hravá interaktivní prohlídka musea pro rodiny s dětmi, která zahrnuje poněkud neobvyklou návštěvu musea se zábavným výkladem a následně „práci“ ve fotokomoře“. Děti i dospělí si na památku odnesou několik fotogramů a vlastnoručně vyrobených černobílých fotografií. Doba trvání: 1,5 hod. Vhodné pro děti od 6 let a starší. Vstupné: 160,- Kč dospělá osoba, 80,- Kč dítě, 320,- Kč – rodinná vstupenka Program probíhá na objednávku (bude zkombinováno více rodin), minimální počet osob ve skupině 6, maximální 15 osob. Rezervace míst: na webu www.seidel.cz nebo na info@seidel.cz nebo na tel.: 736 503 871.

Dětský karneval

KDY: Neděle od 14.30

KDE: Tělocvična ZŠ Kájov

ZA KOLIK: Zdarma



Spolek Radost pro všechny zve děti a rodiče na dětský karneval, který se koná v neděli v tělocvičně ZŠ Kájov od 14.30.