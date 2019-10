Tipy na víkend 19. a 20. října

Víkendový program na Českokrumlovsku je opět nabitý, zajet můžete třeba do Kaplice na Októbrfest, k Seidelům na divadelní prohlídku, na dětskou burzu do Křemže nebo na heligonky do Rychnova u Nových Hradů. Jsou i dvě stezky odvahy pro děti!

Októbrfest se koná na Farském náměstí v Kaplici. | Foto: Archiv