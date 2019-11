Hubertova jízda

KDY: Sobota od 11 hodin

KDE: Zámecký park Červený Dvůr

ZA KOLIK: Zdarma

Hubertova jízda stáje Pohoda se bude letos konat 2. listopadu. Zahájení akce vypukne v 11 hodin. Jste zváni na prima strávený čas v krásném prostředí zámeckého parku Červený Dvůr. Co se pro vás chystá? Dechberoucí pohled na jezdce a koně v pohybu i nad skoky, profesionální tri lesních rohů, rozverné a zábavné vystoupení kapely Rybníkáři, oheň pro zahřátí a občerstvení. Dětský koutek pro vaši pohodu jest samozřejmostí.

BOok!con v Českém Krumlově

KDY: Sobota od 13 do 20 hodin

KDE: Městská knihovna Český Krumlov, odd. pro děti

ZA KOLIK: 50/20 Kč



BOok!con v Českém Krumlově se koná v sobotu od 13 do 20 hodin. Čeká vás třetí ročník festivalu fantastiky pro milovníky monster, kouzel, hrdinů a hlavně pokleslých literárních žánrů s bohatým programem a podvečerním promítáním filmu „Karlík a továrna na čokoládu“. Můžete se těšit na soutěž kostýmů, výtvarnou dílnu, počítačovou hernu či virtuální realitu. Vstupné – dospělí 50 Kč, děti do 15 let 20 Kč, návštěvníci v kostýmu zdarma.

Veřejné bruslení v Českém Krumlově

KDY: Sobota 13-15 a 19-21, neděle 13.45-15.45

KDE: Zimní stadion Český Krumlov

ZA KOLIK: 40/30 Kč



Českokrumlovský zimní stadion zahajuje novou sezónu, poprvé své brány veřejnosti otevře v sobotu ve 13 hodin. Večerní bruslení bude jako obvykle v sobotu. Na stadionu si můžete zapůjčit i brusle, a to za 50 korun pár na dvě hodin. Nabízené velikosti jsou dámské 32-41 a pánské 32-46. Jakékoli brusle vám na stadionu také nabrousí, a sice za 60 korun nový pár a za 50 korun pár používaný.

Sobota 2. 11. 13-15 a 19-21, neděle 3. 11. 13.45-15.45, sobota 9. 11. 19-21, neděle 10. 11. 13.45-15.45, sobota 16. 11. 19.00-21.00, neděle 17. 11. 13.45-15.45, sobota 23. 11. 19.00-21.00, neděle 24. 11. 13.45-15.45, sobota 30. 11. 13.30-15.30 a 19.00-21.00.

Legendární folková kapela Prešporok

KDY: V sobotu od 20 hodin

KDE: Divadelní klub Ántré, Český Krumlov

ZA KOLIK: 100 Kč



Vystoupení legendy bratislavské folkrockové scény a jejich hosta Buczech trio. Skupina Prešporok propojuje prvky folku, rocku a folklóru umí okouzlit poetičností slovenštiny autora hudby a textů Klimenta Ondrejky. Vstupné: 100 Kč

Festival vína: Tour de France

KDY: Sobota od 19 hodin

KDE: Vinný sklep restaurace Le Jardin, Český Krumlov

ZA KOLIK: 2200 Kč/os.



Večerem provede známý francouzský sommeliér Christophe Garnier, který nás navštívil již několikrát. Tentokrát si vezme do hledáčku různé oblasti francouzských vinic a vybere nám to nejlepší z nich. Degustační menu k vínům připraví šéfkuchař Luděk Munzar. Kapacita 35 osob. Rezervace na http://www.festivalvinack.cz/docs/cz/festivalvinack_program.xml.

Taneční zábava s Jiří Schelinger Memory Band

KDY: Sobota od 19.30

KDE: Sál KIC Horní Planá, Náměstí

ZA KOLIK: 200 Kč



V sobotu do sálu KIC zavítají především dospělí, kteří mají rádi starou českou rockovou muziku. Jihočeský Jiří Schelinger Memory Band návštěvníky zatáhne do časů, kdy na scéně řádil charismatický zpěvák, který měl na kontě hity jako Lupič Willy, Jsem prý blázen jen nebo Kartágo. Vstupenky na koncert se dají pořídit v předprodeji v hornoplánském infocentru za zvýhodněnou cenu 180 korun, na místě budou za 200 korun. Začátek v 19.30 hodin.

Hasičská zábava ve stylu halloween

KDY: Sobota od 19 hodin

KDE: Pod Kaštanem, Mojné

ZA KOLIK: 150 Kč



Na druhou hasičskou zábavu ve stylu halloween zvou hasiči SDH Dolní Třebonín. Přijďte v kostýmech, hrát bude kapela Hohoband. Program je bohatý včetně soutěží a vyhlášení nejhezčího kostýmu. Každý, kdo přijde v kostýmu, dostane drink zdarma. Kreativitě se meze nekladou. Zábava se koná v restauraci Pod kaštanem v Mojném od 19 hodin. Vstupné 150 korun. Návštěvníky z okolí po 18. hodině sveze svozový autobus. To znamená ze Záluží, Chlumce, Třebonína rozcestí, Dolního Třebonína, také z Dolních Svinců, Prostředních Svinců a Horního Třebonína. Zpět pojede ve 2.30 hodin.

Dětská Porta

KDY: Neděle od 12 do 18 hodin

KDE: Městské divadlo Český Krumlov, Horní 2

ZA KOLIK: Zdarma



V Městském divadle Český Krumlov se v neděli od 12 do 18 hodin koná dětská Porta, soutěž interpretace a tvorby folkových, country a trampských písniček. Přijďte svým potleskem povzbudit mladé muzikanty.