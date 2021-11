Fotí novoročenky s retro atmosférou

Vánoční fotografování u Seidelů v Českém Krumlově provází neopakovatelná sváteční atmosféra počátku 20. století, okořeněná vůní cukroví.Zdroj: Deník/Jaroslav Sýbek

Oblíbená PFka budou fotit v sobotu 20. a v neděli 21. listopadu v českokrumloském Fotoateliéru Seidel. Můžete se nechat vyfotit s dobovými lyžemi, bruslemi, sáněmi aj, a to od 9 do 12 a od 13 do 15 h.