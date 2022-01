Poznejte techniku linorytu

Dům Štěpánka Netolického v Třeboni.Zdroj: Deník/Lucie Váchová

Autoři linorytů Petr Palma a Zbyněk Hraba vystavují až do 30. ledna v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni. Na výstavě Linotrip se seznámíte s jejich činností a díly. Zbyněk Hraba pracuje často s technikou vícebarevného linorytu, věnuje se také zátiším a tvoří portréty nebo ex libris. Petr Palma působí nejen jako grafik, vrací se k manuálním postupům v klasické volné grafice, při níž často uplatňuje techniku linorytu. Otevřeno je od středy do neděle od 10 do 12 a od 13 do 16 h. Vstupné 70 Kč.