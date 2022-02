Prázdninové aktivity pro děti

Jihočeské muzeumZdroj: Lukáš Vojč a Samuel Fořt

Akce Ledová města umožňuje rodinám s dětmi či organizacím po republice navštívit o pololetních prázdninách a přes víkend, tj. od pátku 4. do neděle 6. února, různé instituce v mimosezónním období. Návštěvníci se musí prokázat tzv. Ledovou kartou, která jim umožní vstup zdarma nebo se slevou. Získají ji přes web www.ledovamesta.cz. Na Českobudějovicku můžete například navštívit letiště, vodárenskou věž, historické prostory českobudějovické radnice či Jihočeské muzeum, zúčastnit se plaveb po Malši, přijít se podívat do hlubocké zoo aj. Na Jindřichohradecku zase zajdete na rozhlednu Rýdův kopec Děbolín, navštívíte Zoo Na Hrádečku, jindřichohradeckou světelnou Aquashow, prohlédnete si exponáty v muzeu veteránů v Nové Bystřici, zavítáte do jindřichohradecké hvězdárny nebo na zámek aj.