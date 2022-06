Slavnost Dotkni se Písku plná nejen hudebních hvězd

Městská slavnost Dotkni se Písku - rok 2017.Zdroj: Archiv Deníku

Písecká městská slavnost Dotkni se Písku připadá na víkend od 10. do 12. června. Budete moci navštívit hned několik scén – Palackého sady, zahradu Kulturního domu, Havlíčkovo a Fügnerovo náměstí a Divadlo Pod Čarou. Vstup bude zdarma. Hned v pátek 10. června zajděte do Palackého sadů, kde například v 16.30 h vystoupí jihočeští muzikanti Dixie Old Boys. V 18 h je vystřídá Písecký komorní orchestr pod vedením Felixe Slováčka mladšího. V 19.30 h přijde na řadu historická ceremonie. Od 20 h zazpívá Michal Hrůza s Kapelou Hrůzy. Český elektroswing v podání kapely MYDY uslyšíte ve 22 h. Navštivte také na zahradu kulturního domu, kde děti čeká zábavné odpoledne s Milanem Mudrochem. V 18.30 h tamtéž vystoupí mladá písničkářka Eliška Kotlínová a ve 20.30 h písecká kapela String. Ve vnitrobloku Divadla Fráni Šrámka uvidíte od 16 do 18 h divadelní představení pro děti a od 20 h zazní swingové melodie v podání Jana Kašpárka. V kině Portyč od 14 h uvidíte blok hraných, dokumentárních a animovaných filmůFAMO a SVOŠF.

V sobotu v 16.30 h hraje v Palackého sadech od 16.30 h kapela Sto zvířat. V 17.50 h udělí starostka Eva Vanžurová Cenu starosty města za mimořádný počin v oblasti kulturního života. Zpěvačka Annabelle, objev roku Ceny Anděl 2020, potěší posluchače v 18 h. Od 19.30 h následuje historická ceremonie. Ve 20 h uslyšíte Petru Janů a ve 21.30 h uvidíte vystoupení brněnské fantasy hudební skupiny Deloraine. Taneční program a odpoledne pro děti si užijete v zahradě kulturního domu. Tamtéž také bude od 14.35 h módní přehlídka Jitex nebo od 18 h pekařská show Čas na tebe aneb Péct, milovat, žít, kde vystoupí Tereza Bebarová a Josef Maršálek z pořadu Peče celá země. Na Havlíčkovo náměstí uvidíte chůdaře, divadelníky, tanečníky, provazochodce a od 21 h ohňovou show. V doprovodném programu vás čekají ukázky hasičské techniky či hasičská vozidla nebo prohlídka Kamenného mostu a spoustu dalšího.

V neděli 12. června zajděte v 9 h na mši do Děkanského kostela Narození Panny Marie, v 10 h půjde procesí k mariánskému sloupu.