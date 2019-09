Dolní Vltavice žije

KDY: Sobota od 15 hodin

KDE: Dolní Vltavice

ZA KOLIK: Zdarma

V sobotu se na břehu Lipna koná slavnost, jejímž vyvrcholením se stane po setmění virtuální znovuvynoření Dolní Vltavice v rámci velké multimediální show. Zahájení bude v 15 hodin, a to proslovy hostů a požehnáním a společnou modlitbou s opatem kláštera Schlägl, dr. Martinem Felhoferem a provinciálem Karlskirche ve Vídni dr. Martinem Pastrňákem, OCr. Účastníci akce se mohou těšit na přednášku o historii obce, křest brožury o Dolní Vltavici nebo výstavu dolnovltavických archiválií, dále na hudební produkce a vystoupení folklorních souborů. Připraven bude i doprovodný zábavní program pro děti. Po úplném setmění vystoupí pomocí velké multimediální show Dolní Vltavice virtuálně nad hladinu Lipna, za doprovodu původního zvonu dolnovltavického kostela sv. Linharta (dnes v Sušici) a jeho varhan (dnes ve Vlachovo Březí). Slavnosti se zúčastní také mnozí rodáci z Dolní Vltavice.

Kaplický ušák

KDY: Pátek a sobota

KDE: Městský park Kaplice

ZA KOLIK: 50 korun



KIC Kaplice a Chovatelé Střítež zvou v pátek od 14 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 16 hodin na velkou chovatelsko-zemědělskou výstavu. Uvidíte kolem 500 zvířat. Doprovodný program: Rybáři, Mladí myslivci z jihu, Kynologický klub, Draví ptáci, Pstruhařství Kaplice, skákací hrad, farmáři, historické traktory, rybářská soutěž v pátek. Hudební doprovod s kapelami Hastroš, Správná pětka a Pyškot band. Grilované prase, guláš, kaplická cmunda, koláčky. Vstupné 50 korun, děti do 7 let zdarma.

Finále poháru mladých hasičů

KDY: Sobota od 9 hodin

KDE: Velešín

ZA KOLIK: Zdarma



V sobotu se koná ve Velešíně finále poháru mladých hasičů okresu Český Krumlov v disciplíně požární útok. K vidění bude okolo čtyřiceti soutěžních týmů kategorie přípravka, mladší žáci a starší žáci. Občerstvení zajištěno.

Zahajovací nástup bude v 9:00 hod na parkovišti u Jihostroje. Na závěr soutěže proběhne vyhlášení celého ročníko OPČK.

Festival barokních umění

KDY: Od pátku do neděle

KDE: Český Krumlov

ZA KOLIK: Od 200 korun



Nesmrtelná díla barokních umělců - stavitelů a hudebních skladatelů se po staletích znovu potkávají, aby dala vzniknout ojedinělé kulturní akci. V autentických historických prostorách města tak mohou zaznít tóny dobových skladeb, ať už jde o chrámovou hudbu v klášterním kostele nebo operu na scéně unikátního zámeckého barokního divadla. S roční pravidelností přibližuje Festival barokních umění díla barokních autorů v autentických historických prostorách regionu, města a zámku Český Krumlov. V rámci každého ročníku festivalu probíhá v Barokním divadle na českokrumlovském zámku novodobá světová premiéra barokní opery v plně scénickém a výpravném (autentickém) provedení. http://www.ckrumlov.info/docs/cz/atr755.xml

Noční soutěž v požárním sportu

KDY: Sobota od 19 hodin

KDE: Frymburk

ZA KOLIK: Zdarma



Sbor dobrovolných hasičů ve Frymburku Vás zve na na noční soutěž v požárním sportu, která je zařazena do VCČK (Velké ceny Českokrumlovska) v městysi Frymburk na náměstí. Jedná se o tradiční večerní soutěž v požárním útoku družstev mužů a žen pod veřejným osvětlením. První běží ženy, poté muži. Zahájení XVI. ročníku soutěže je v 19 hodin. Start prvního družstva po setmění. SDH Frymburk se těší na vaši účast a sportovní výkony.

Poslední plavení dříví sezóny

KDY: Sobota od 13 hodin

KDE: Hraniční potok Ježová/Iglbach

ZA KOLIK: Zdarma



V sobotu se uzavře 22. novodobá plavební sezóna na Schwarzenberském plavebním kanálu slavností u hraničního potoku Ježová / Iglbach pod Svatým Tomášem. Slavnost je součástí hranice překračujícího projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu a projektu Schwarzenberský plavební kanál - předání zkušeností nové generaci. Nositelem obou projektů je Libín-S Prachatice, z.s.

Den otevřených týpí

KDY: Sobota od 13 do 16.30

KDE: Jeryn u Velešína

ZA KOLIK: Zdarma



Kmen Otyókwa a ČSOP Velešín vás zvou na Den otevřených týpí na Jerynu u Velešína (z Velešína směr Sv. Jan nad Malší a odbočit na Dlouhou). 4. ročník setkání přátel woodcraftu, soutěže v zálesáckých dovednostech a v poznávání přírody pro malé i velké. Můžete zažít atmosféru indiánského táboření, střílet z luku a vzduchovky, rozdělávat oheň bez zápalek, malovat, vyrábět keramiku, projet se na koni, dozvědět se víc o činnosti kmene Otyókwa a velešínských ochránců přírody. Lukostřelce čeká stezka s ručně malovanými terči Letní medvěd!

Sousedská slavnost v Prádelně

KDY: Sobota od 14 do 20 hodin

KDE: Hradební 83, Č. Krumlov

ZA KOLIK: Zdarma



Sousedská slavnost je největší akcí v Prádelně a bude taková, jakou si ji uděláme – my spolek i my občané. Tedy i na vás záleží její náplň. Zatím je v programu: výstava Rozhraní, prohlídka prostor Prádelny, občerstvení, virtuální realita, kurz analogového focení a vyvolávání fotek, bleší trh, autorské čtení, ping pong, projekce a … co dalšího? Co přinesete!

Procházka za hořečkem českým

KDY: Neděle od 14 hodin

KDE: Křižovatka na Dobročkov u Smědče

ZA KOLIK:

Procházka za hořečkem českým u Dobročkova. Sraz je ve 14 hodin na křižovatce u odbočky na Dobročkov. Délka trasy je 4 km, asi na 2 -3 hodiny. Pořádají Správa CHKO Blanský les a Obecní knihovna Brloh.

Krumlovská tančírna

KDY: Neděle od 16 do 22 hodin

KDE: Klášterní zahrada

ZA KOLIK: 100 korun



Na Krumlovské tančírně vystoupí krumlovské taneční soubory: Storm, Carmentis, Monkey Krumlis, BD emotion crew, Taneční škola Elišky Rolníkové, Jana Kostková – výuka zumby, Jirka a Zuzka – společenské tance. Vstupné 100 Kč.