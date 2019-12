Tipy na víkend 28. a 29. prosince

O víkendu na několika místech na Krumlovsku vystupuje Pěvecký spolek Kaplice, ve Velešíně jsou Rockovánoce a vydat se můžete i na Pochod za puchejřem v Horní Plané.

Výstava Chodbou do socíku v krumlovských klášterech vás vrátí o pěkných pár let zpátky do minulosti. | Foto: Deník / Zuzana Gabajová