Mistrovství České republiky v badmintonu

Ilustrační foto.Zdroj: Foto: Tadeáš Bednarz



Užijte si badminton na nejvyšší úrovni, v Českých Budějovicích se od pátku do neděle koná Mistrovství České republiky dospělých (Sportovní hala) a kategorie U11 (Sokolovna). Na vrcholné akci letošního roku se na jihočeských kurtech představí nejlepší domácí muži i ženy, ale tak nejmladší hráči do jedenácti let, kteří odehrají šampionát v minibadmintonu. Začíná se v pátek třetího února v 10.45 hodin, klání končí v neděli v 16 hodin. Vstupné je 100 Kč/den / osoba nad 15 let, děti do 15 let zdarma.