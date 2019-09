Koncert duchovní hudby

KDY: Sobota od 17 hodin

KDE: Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Zátoni

ZA KOLIK: Vstup volný

Účinkující: Rodina Balkova, Vydrova a Watzko – housle, zpěv, varhany, Kateřina Zemanová - příčná flétna, viola da gamba Místo vstupného prosíme o dar na další opravu kostela.

Sváteční dvojjazyčná mše

KDY: Neděle v 11.15

KDE: Zátoňský kostel

ZA KOLIK: Vstup volný



V neděli 1.září 2019 v 11.15 hodin se v zátoňském kostele koná sváteční dvojjazyčná mše na oslavu patroncia celebrována prelatem Píchou a paterem Müllerem. Po skončení mše je možnost prohlídky kostela. Pořádá Podpůrný spolek stětí sv. Jana Křtitele v Zátoní (Ottau) o. s. / Förderverein Kirche St. Johannes Enthauptung Ottau e.V

Extrémní překážkový závod Gorilla Race

KDY: Sobota od 8 hodin

KDE: Motokrosový areál Blanská kotlina u Kaplice

ZA KOLIK: Vstup volný



V motokrosovém areálu v Blanské kotlině se od 8 hodin od rána koná 1.ročník extrémního překážkového běhu s názvem Gorilla Race. Jsou připraveny dvě různé obtížnosti a závod pro děti: Angry gorilla - 10 km/ 30 překážek Gorilla - 5 km/ 15 překážek Baby gorilla - 700m/ 7 překážek Závod účastníky prověří jak po fyzické stránce, tak i po té psychické. Zjistíte zda netrpíte závratěmi či klaustrofobií. Pokud se přijdete jen podívat a podpořit známé, bude pro Vás připraven celodenní program. Soutěže pro diváky, malování na obličej pro děti, skákací hrad a spousty dobrého jídla.

Kaplické slavnosti

KDY: Sobota od 13 do 24 hodin

KDE: Kaplice, Městský park

ZA KOLIK: Vstup volný



Ve 13 hodin je slavnostní zahájení slavností, o hudbu se postarají Ondřej Ruml, Balage Band (Ota Balage), Queen Must Go On, Tlustá Berta, koncerty jsou i v pivním stanu (Jižani, Dixie Old Boys, Gin F#, Fontanela, Dětský Pokojíček, Rock Band). Od 13 do 17 hodin je Aristokratická a lidová zábava hraběte Buquoye (žonglování praporem, škola šermu, obří desková hra, barokní posezení v trávě, lukostřelba, kuželky, výcvik mušketýrské gardy, projížďka na koni, jezdecký trenažér, molitanová bitva, ukázky řemesla kaplického kata, filmová zbrojnice aneb vyfoťte se ve zbroji známého filmu, fotokoutek: vyfoťte se v romantickém kostýmu rodiny Buquoyů.

Rock Fest na Plovárně

KDY: Sobota od 16.30

KDE: Koupaliště Větřní

ZA KOLIK: 200 Kč



Crawal, Locomotive, Satisfvcktion, Miloš Dodo Doležal a Argema, to je program větřínského Rock Festu, který se koná v rámci kulturního programu Plovárna Větřní 2019, který organizuje město.

Eva Mišíková & E+Mausy

KDY: Sobota od 18 hodin

KDE: Krasetín, restaurace U Kuchařů

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Básnířka, překladatelka a zpěvačka Eva Mišíková tvoří spolu s doprovodnými muzikanty (zvanými Mausy) jádro ryze undergroundového tělesa E+Mausy. Svou zkušebnu má kapela nedaleko benediktinského „emauzského“ opatství v Praze. Ze spojení Eviných básní a sklepních improvizací Mausů zde postupně spatřily denní světlo svébytné a ucelené skladby, hudební variace a texty tu k osvěžení, tu k zamyšlení… Eva občas vystupuje i s rodinným hudebním „klanem“ Mišíků, pod názvem Nechte zpívat Mišíky. S legendárním muzikantem, Eviným manželem Vladimírem, synem Adamem a zpívající herečkou Bárou.

Hledání klášterního zlaťáku

KDY: Sobota od 10 do 18 hodin

KDE: Kláštery Český Krumlov

ZA KOLIK: 90 Kč/dítě, doprovod zdarma



Přijďte se rozloučit s prázdninami do klášterů a projít se stezkou plnou hádanek, šifer a úkolů. Vyzkoušejte svou odvahu, důvtip a zručnost. Na každé dítě čeká na konci odměna.

Hradozámecká noc

KDY: Sobota večer

KDE: Klášter Zlatá Korun

ZA KOLIK: 100/150 korun



Od 19 hodin Bestiolini musichae: Barokní koncert s dobovými nástroji v křížové chodbě (vstupné 150 korun). Od 20.30 večerní prohlídka kláštera vybranými prostorami. Součástí je i kratší hudební vystoupení na kostelní varhany z roku 1699. Vstupné 100 korun.

Traktoriáda

KDY: Sobota od 12 hodin

KDE: Horní Planá, louka na Dobré Vodě

ZA KOLIK: Vstup volný



Registrace traktorů (kategorie jsou dvě – traktory tovární a domácí výroby) začne v 11 hodin. Poplatek je 160 korun. Soutěžní jízdy se uskuteční od 13 do 17 hodin. Samotné soutěži bude předcházet spanilá jízda městem, která se uskuteční ve 12.30 hodin. Vyhlášení výsledků a předání cen je naplánováno na 18. hodinu. „Večer pak na akci naváže vystoupení besednické rockové kapely Tabasco, která bude lidi bavit až do půlnoci,“ zve ředitelka Kulturního a informačního centra Horní Plana Lucie Roubínová. „Upozornit také musím na ukázky akrobatické jízdy přes překážky na kolech MTB a BMX – Funy Trial Show, které jsou v plánu od 17 hodin.“ Vstupné je zdarma a na místě bude postaven party stan s občerstvením.

Matračkyáda

KDY: Neděle od 14 do 18 hodin

KDE: Český Krumlov, Myší Díra (Parkán)

ZA KOLIK: Vstup volný



Splouvání na duších a matračkách po Vltavě „malým okruhem“ (okolo vnitřního města a přes Myší díru); ta se pro příležitost matračkyády otevře od 14 do 18 hodin; před vyplutím proběhne kurz lepení duší, proto je záhodno „recyklovat“, tedy přinést i stará plavidla, která vám už dlouho leží ve sklepě; k pití i čepované pivo! Akci pořádá spolek Prádelna. Za spolupráci při otevření Myší díry spolek děkuj Daliboru Cardovi a Hotelu Mlýn. Více na http://pradelnazije.cz.