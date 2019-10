Architektonická procházka po Krumlově v rámci Dne architektury

KDY: Sobota od 15 hodin a neděle od 15 hodin

KDE: U kina Luna, náměstí Svornosti

ZA KOLIK: Zdarma

Den architektury zavítá do Krumlova potřetí! A tentokrát tu zůstane rovnou dny dva! Víkendový Den architekutury je tu hlavně pro všechny NEarchitektky/ty, kteří chtějí blíž poznat své město a je zcela zdarma! V sobotu od 15 hodin se podíváte PODÉL OBJÍŽĎKOVÉ ULICE. V letech 1959-1964 byla v Českém Krumlově zbudována podle návrhu architekta Řezníčka, aby ulehčila centru od autobusů, ale zároveň navždy proměnila tvář města. Během výstavby bylo zbouráno 93 domů, které byly v následujících letech často necitlivě nahrazeny panelovými domy. Procházkou s architektem Filipem Hermannem se podíváte na zásahy do urbanistické struktury města. V neděli pak od 15 hodin na náměstí Svornosti spojíte architekturu a bojovku a v rámci ARCHITEKTONICKÉ BOJOVKY prozkoumáte nejen domy Českého Krumlova. Bojovka je tady pro děti s doprovodem (3+), ale i pro dospělé v jejichž duších stále dřímá trochu dětské duše!

Kláštery plné zvířat: Františkův zvěřinec

KDY: Sobota od 10 do 18 hodin

KDE: Kláštery Český Krumlov

ZA KOLIK: V rámci prohlídky/zdarma



Máte rádi zvířata? Náš svatý František je měl také rád! Na všechny, kteří v sobotu přijdou do Klášterů, jich proto bude plno čekat. V interaktivní expozici se potkáte s různými živými zvířátky a přichystali jsme také mnoho zvířecích aktivit a úkolů. Kdo je splní, možná se potká i se samotným Františkem a získá malou odměnu! Vhodné pro děti od 3 let. Kláštery Český Krumlov a Centrum Pepíno v Pyramidě z.s. pro vás připravili ohrádku s živými zvířátky přímo na Klášterním dvoře! Těšit se můžete na ovečky, slepičky, kachny, králíky nebo třeba koťátka. Všechna zvířátka si můžete pohladit a seznámit se s nimi. Na dvoře také čekají dva poníci, kteří vás rádi povozí. Pozor, zvířátka je zakázáno krmit, aby je nebolela bříška!

Dýňování v zahradnictví Krumlov

KDY: Sobota od 9 do 16 hoddin

KDE: Zahradnictví na Chvalšinské

ZA KOLIK: Zdarma



Sobotu může příjemně strávit i s dětmi na Dýňování v zahradnictví Krumlov. Čekají na vás dýňové speciality, opékání buřtů, sladké zákusky a také mini farmářské trhy.

Barokní koncert ve Zlaté Koruně

KDY: Sobota od 18 hodin

KDE: Klášterní kostel

ZA KOLIK: 150 Kč, děti do 15 let zdarma



Speciálně pro milovníky barokní hudby je v klášterním kostele ve Zlaté Koruně připraven na sobotu 5. října instrumentální koncert z Benátek a Neapole v provedení souboru Concerto Aventino. Ten zahraje skladby Antonia Vivaldiho i koncerty pro barokní nástroje theorbu, velkou basovou loutnu, nebo cembalo. To vše na kopie dobových nástrojů.

Divadlo: Čarodějnická nevěsta a Sedm žen na Krku

KDY: Sobota od 15 a 19 hodin

KDE: Kino Brloh

ZA KOLIK: 40/60 Kč odpolední představení, 100 Kč večerní představení



Čarodějnická nevěsta (Pojďte se podívat do obydlí třech čarodějnic a na zámek Prince Prokopa, kterého si chce vzít za muže čarodějnice Simsala. Uvidíte veselou pohádku plnou písniček o tom, že lež má krátké nohy a že dobré srdce můžeš najít i u čarodějnice.) a Sedm žen na Krku (Bláznivá komedie pro dospělé ze života malíře aktů), to jsou dvě divadelní představení, která hraje Divadelní společnost J. K. Tyla z Českých Budějovic a vy na ně můžete zajít v sobotu do brložského kina.

Indiánské odpoledne s lišákem Foxem

KDY: Sobota odpoledne

KDE: Lipno nad Vltavou

ZA KOLIK: V rámci vstupného



Zábavné odpoledne s maskotem lišákem Foxem, který nezkazí žádnou zábavu. Potkat ho můžete každou sobotu v říjnu v Království lesa na Lipně. V sobotu 7. září se v Království lesa přeneseme zpět na divoký západ a indiánské prérie. Lišák Fox si pro všechny připravil odpoledne plné indiánských her a soutěží zakončené krásnou pohádkou. 13:00-14:00 výroba čelenek, malování na obličej; 14:30 - 15:00 Indiánská pohádka