Septembeer Fest Horní Planá

KDY: Pátek a sobota, v pátek od 17 hodin, v sobotu od 10 hodin

KDE: Horní Planá, Parkoviště u pláže

ZA KOLIK: Vstup volný

Velké slavnosti malých pivovarů. Tradiční pivní festival v Horní Plané plný dobrého piva, skvělé muziky a zábavných soutěží. Sledujte zvláštní plakáty. „Pokračujeme v úspěšném modelu minulých let, takže se návštěvníci mohou těšit na bohatou nabídku pivovarů především z jižních Čech – například z Českého Krumlova, Prachatic nebo Českých Budějovic,“ říká starosta Horní Plané Jiří Hůlka. Pivní festival bude zahájen v pátek v 17 hodin. Večer pak zahrají například Deep Purple Revival, Flám nebo Milhaus. Druhý den se začne již v 10 hodin dopoledne, přičemž o zábavu se postarají legendární Babouci, které odpoledne nahradí Zralý ovoce. Po očekávaných pivních soutěžích, které jsou naplánovány na 17. hodinu, vystoupí skupiny Gin Fis, The River Of The Lost Souls a na závěr živelní He Band. V sobotu bude také fungovat od 10 do 16 hodin dětský koutek.

Heligonky v Kájově

KDY: V sobotu od 14 hodin

KDE: Kájov, Konibar

ZA KOLIK: 50 korun



V sobotu po obědě se v kájovském Konibaru uskuteční 19. ročník setkání heligonkářů.

Kupecká osada Krumbenowe

KDY: V sobotu a v neděli

KDE: Český Krumlov, Pivovarská zahrada

ZA KOLIK: Vstup volný



Kupecká osada Krumbenowe otevírá brány pošesté…O víkendu jste srdečně zváni na společnou cestu „Mezi nebem a zemí“, která nás tentokrát provede duchovními představami našich předků od paleolitu po raný středověk. Mimo všedních i nevšedních zážitků nás čeká nás mnoho zajímavých přednášek i vystoupení, naučná stezka „Volání Chulthu“ /čti:kultu/, venčení Zlatého mamuta a také jedno hvězdné překvapení. Sobotní večerní rituál pak uzavře extatické vystoupení kapely Dick O´Brass. POZOR: Program tentokrát zahájíme ale již v předvečer v pátek 6. 9. V 18:00 iniciační přednáškou Doc. Mgr. Ondřeje Chvojky, Ph.D. s názvem „Rituály v době bronzové a starší době železné a jejich doklady v jižních Čechách“ v Regionálním muzeu v Českém Krumlově, Horní 152.

47. Plavba kuriózních plavidel

KDY: V sobotu 14. září, od dopoledne

KDE: Vyšší Brod, Kemp pod hrází

ZA KOLIK: Vstup volný



Reistrace plavců je zdarma a proběhne na místě od 9:00 do 11:00hod. V odpoledních hodinách je připraven program pro děti. Firma SEVA zabezpečí herní zónu pro děti, maminky se mohou nechat nalíčit a tatínkové zkusit hru Čapí krok aneb na chůdách po řece pro skipas. Hudební program odstartují dívčí kapela Siskin´s a chlapecká kapela vyšebrodské ZUŠ a skupina Andromeda. Dále uslyšíme vždy skvělou kapelu Led Zeppelin s.r.o. a vrcholem večera bude vystoupení Vildy Čoka a jeho kapely Bypass!

Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou

KDY: V sobotu a v neděli, 9.45 až 18.45

KDE: Český Krumlov, hotel Gold

ZA KOLIK: 2000 Kč



Výtvarný kurz pro začátečníky, nazvaný Každý z nás je umělec, mohou využít všichni zájemci o tomto víkendu v Českém Krumlově. „Při kurzu si odpočinete a k tomu něco krásného nakreslíte,“ slibují organizátoři z Ateliéru Mozaika. Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou v hotelu Gold se ponese v pohodovém a přátelském duchu. Účastníky čeká také kurz pastelky, pastelu a rudky. Na kurzu se zbavíte bloku v kreativní tvorbě. Je však nutné si místo rezervovat na: info@ateliermozaika.cz. Více info najdete na www.ateliermozaika.cz.

Kaplice v pohybu

KDY: Sobota, od 9 do 13 hodin

KDE: Kaplice, atletický stadion a hala ZŠ Školní

ZA KOLIK:



Město a KIC Kaplice, sportovní oddíly TJ Spartak, TJ Sokol a DDM Kaplice si pro Vás na atletickém stadionu a v hale ZŠ Školní Kaplice v sobotu 7.9.2019 od 9:00 do 13:00 hod. připravili dopoledne plné sportu. Srdečně zváni jsou nejlépe celé rodinné týmy, které svou aktivní účastí a projeveným zájmem o sport naplní heslo této akce „Od displejů a obrazovek na hřiště a stadiony!“ Každý účastník si může vyzkoušet svou výkonnost v běhu na 50 m, ve skoku dalekém, v hodu míčkem a v dlouhém běhu na 300 nebo 800 metrů a následně obdržet pamětní diplom se zapsanými výkony. Pro odvážné rodinné týmy je připravena „Kaplická rodinná míle“ v podobě štafetového běhu. Na účastníky dále čekají praktické prezentace kaplických sportovních oddílů a klubů s následnou možností se do činnosti těchto klubů zapojit. Velkým tahákem programu bude BMX Freestyle show mistra světa Jana Jílka a jeho kolegů, kteří předvedou neobyčejné freestylové kousky a triky na U-rampě. Novinkou letošního ročníku bude na závěr programu moderovaná beseda spojená s promítáním fotografií s bývalým českým reprezentantem v běžeckém ultramaratonu panem Zdeňkem Přívratským.

Slávek Janoušek & Luboš Vondrák, Olin Nejezchleba & Norbi Kovács

KDY: Sobota, 18 hodin

KDE: Krasetín, restaurace U Kuchařů

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Folkař Slávek Janoušek vydal nedávno své nové album Tohle je vzkaz, jehož ústředními tématy jsou věk, čas a jeho plynutí. V Krásetíně ho doprovodí tradiční spoluhráč, kytarista Luboš Vondrák. Slávek s Lubošem se minulý rok sešli na jednom pódiu při improvizovaném hraní s violoncellistou Jaroslavem OLINEM Nejezchlebou a fenomenálním kytaristou Norbi Kovácsem. Olina s Norbim krasetínskému publiku nemusíme příliš představovat. Vystoupili u nás v několika formacích, jmenujme alespoň vzpomínku na Trio s Petrem Skoumalem nebo loňský koncert nového uskupení KyBaBu.

Lipno dětem aneb den s Integrovaným záchranným systémem

KDY: Sobota, 10 až 16 hodin

KDE: Lipno nad Vltavou, skiareál

ZA KOLIK: Vstup volný



Lipno dětem aneb den s Integrovaným záchranným systémem nabídne zábavu nejen dětem, ale i dospělým. Těšit se můžete na ukázky a zásahy profesionálních hasičů, ale také policistů a záchranářů. Budete si moci prohlídnout techniku policie, hasičů, záchranné služby, horské služby, vodní záchranné služby nebo také šumavského národního parku. Vyzkoušet si pak můžete simulátor převrácení a nárazu od BESIP

Oslavy výročí pádu železné opony

KDY: Sobota a neděle

KDE: Nové údolí, vlaková stanice

ZA KOLIK: V ceně jízdenky



Ve dnech 7. a 8. září bude prodloužen vlak Ex 531, který běžně spojuje Prahu s Českým Krumlovem, až na bavorské hranice do Nového Údolí a zpět. Vlak bude prodloužen v souvislosti s oslavami 30. výročí pádu železné opony. Na místě bude připraven společenský a kulturní program. Půjde o jednorázový návrat vlaku v barvách ČD na centrální Šumavu po dvou letech. Přímý vlak po odjezdu z Prahy zastaví v Táboře, Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Černé v Pošumaví, Horní Plané, Nové Peci, ve Stožci a v Novém Údolí. Vlak pojede v závazku Jihočeského kraje a bude v něm platit běžný tarif ČD.

Komentovaná prohlídka křížové chodby

KDY: Sobota, 10 hodin

KDE: Český Krumlov, Kláštery

ZA KOLIK: Vstup volný

Stavbní proměny velkého ambitu minoritů. Komentovaná prohlídka kurátora Jiřího Blocha věnovaná stavebním proměnám křížové chodby bývalého minoritského kláštera a doplněná dataprojekcí z průběhu rekonstrukce. Omezená kapacita, možnost rezervace v Návštěvnickém centru.