Veřejný závod v běžeckém lyžování

KDY: Sobota od 10 hodin

KDE: Frymburk, Sv. Tomáš

ZA KOLIK: Zdarma

Klasická běžkařská sezóna u Lipna sice ještě nezačala, ale běžkaři se pilně připravují i bez sněhu na kolečkových lyžích. Tuto sobotu poměří své síly v druhém ročníku veřejného závodu, který odstartuje v 10 hodin na malebném náměstí ve Frymburku u Lipna a skončí na Svatém Tomáši pod Vítkovým Hrádkem v nadmořské výšce bezmála 1000 metrů. Přijeďte fandit!

Dolní Vltavice žije!

KDY: Sobota od 18 hodin

KDE: Dolní Vltavice

ZA KOLIK: Zdarma



V sobotu od 18 do 20 hodin se opakuje akce Znovuvystoupení Dolní Vltavice na hladinu Lipna, když minule selhal projektor. Tentokrát to bude bez velké slávy, zato několikrát. Projekce má asi 15 minut a zopakuje se třikrát, mezi ní se na velkou obrazovku bude promítat záznam zářijové akce „Dolní Vltavice“ žije.

Chlapi v sobě v Hořicích na Šumavě

KDY: Sobota od 20 hodin

KDE: KD Hořice na Šumavě

ZA KOLIK:



Chlapi v sobě zahrají v Hořicích na Šumavě známé popové a rockové skladby Na tradiční podzimní zábavu zve společně s místním sborem dobrovolných hasičů městys Hořice na Šumavě. V sobotu 9. listopadu zahrají v kulturním domě od 20 hodin českokrumlovští Chlapi v sobě. „Jsou vážně skvělí, ostatně hráli u nás již několikrát a vždy měli úspěch,“ říká starosta Martin Madej a dodává, že návštěvníci mohou počítat s bohatou tombolou. Chlapi v sobě vznikli na konci roku 2011 a již o několik týdnů později zahájili tažení po jihočeských pódiích. Kapelu od začátku tvoří zkušení muzikanti, kdy zpěváka Jana Palkoviče doplnili například Martin Sam Korčák nebo Miroslav Bednář. Chlapi v sobě sází především na známé česko-slovenské pop-rockové skladby, například od Desmodu či Lucie.

Slavnost sv. Martina

KDY: Sobota od 16 hodin

KDE: Dobrá Voda, Horní Planá

ZA KOLIK: Zdarma



Tradiční slavnost o svátku sv. Martina, tentokráte v Lesoparku Adalberta Stiftera na Dobré Vodě u poutní kaple Panny Marie Bolestné. Představení dětí z mateřské školy, poslech varhanní hudby (varhany Václav Dejmek), cesta za světly tradiční občerstvení – Martinské rohlíčky, víno, chléb (hrníčky na čaj s sebou). Nezapomeňte na lampiony a lucerny. Akce je věnována i posvícení poutního kostela na Dobré Vodě, který byl vysvěcen před 240 let, dne 17. října 1779.

Dílna Stará dobrá batika

KDY: Sobota od 10 do 17 hodin

KDE: Regionální muzeum Český Krumlov

ZA KOLIK: 30 korun



Workshop: „Stará dobrá“ vosková batika Veřejná · Pořádá Regionální muzeum v Českém Krumlově, No jo, batika, to znám, říkáte si? Chyba lávky! Po stopách batiky se vydáme stovky let nazpátek až na opačný konec světa. Řeč bude o původní tradiční technice z Jávy, posvátných motivech a tajemném čantingu..Co je to? Přijďte, uvidíte a s Lindou se prokreslíte k vlastní autorské látce. Lektorka: LInda Kaplanová Vstupné: 30,- Kč

Taneční zábava Co jsme si vycinkali?

KDY: Sobota od 19 hodin

KDE: Velešín, kino

ZA KOLIK: 150 Kč



KIC města Velešín pořádá taneční zábavu „CO JSME SI VYCINKALI?“ Jiří Schelinger Memory Band - Janchi – Kyanid Sobota 9.11.2019 od 19 hodin v sále kina ve Velešíně Vstupné: 150,- Kč. Rezervace vstupenek v Kavárně Relax (721 375 895)

Kissparáda Live

KDY: Sobota od 21 hodin

KDE: KD Kaplice

ZA KOLIK: 150 Kč



Kissparáda Live s Rádiem KISS s DJ Basslickerem a kissáckými hosteskami přiveze do Kaplice ty největší hity současnosti. Těšte se i na soutěže o ceny. Kulturní dům Kaplice vstup 150,- Kč.

Beauty Day

KDY: Sobota od 17 hodin

KDE: Kinokavárna Kaplice

ZA KOLIK: 160 Kč.



BEAUTY DAY Akce věnovaná ženám. Kadeřník a vizážista, prezentace zlata a šperků, styl, móda a přeměny, módní přehlídka s možností zakoupení oblečení, zajímaví hosté, welcome drink, tombola. Zvou vás Fashionlovers. Předprodej vstupenek v KIC a kinokavárně Kaplice Kinokavárna Kaplice vstup 160,- Kč

Seidelovský vlak

KDY: Sobota 9.07 h odjezd

KDE: Trať České Budějovice - Vyšší Brod

ZA KOLIK: 300/150 Kč



Vydejte se tradičním Seidelovským vlakem poodhrnout oponu minulosti a prostřednictvím historických fotografií zažít změnu dlouhých desetiletí během jediného dne! Čeká nás netradiční výlet za technickými historickými i přírodními zajímavostmi s výkladem kurátora musea Ing. Petr Hudičáka. Uvidíme Vyšší Brod, Čertovu stěnu, Spirovu elektrárnu či Rožmberk a porovnáme historické fotografie se současným stavem. Odjezd v 9.07 hod z Českých Budějovic do Vyššího Brodu, návrat v 16.53 hod. Vlak zastavuje ve Velešíně a Kaplici. Jízdné: základní: 300,- Kč, děti 6 – 15 let: 150,- Kč, děti do 6 let zdarma. Jízdné zahrnuje vlak, autobus a drobné občerstvení. Více informací, rezervace: www.cd.cz/nostalgie www.cd.cz/jizncechy.

Svatomartinský dobročinný běh

KDY: Neděle od 10 hodin

KDE: Český Krumlov, Hornobránský rybník

ZA KOLIK: Příspěvek dobrovolný



Svatomartinský dobročinný běh K11 17.10.2019. 1. oficiální ročník běžeckého klání pod názvem KRUMLOVSKÁ 11, který se uskuteční v neděli 10. listopadu 2019. K 11 je sportovně společenská dobročinná akce pro běžce i neběžce a jejich rodiny. K 11 nabízí trasy i program pro děti, rodiny i dospělé, pro mladší i starší, pro zdatné i méně zdatné běžce. Na účastníky čekají běžecká klání v krásné přírodě se startem, cílem a zázemím u hornobránského rybníku v Českém Krumlově. Hlavní běh K11 je určen pro jednotlivce i štafety dvojic. Před hlavním během je na programu i Rodinný běh. Děti, mládež a jejich blízcí poběží kratší trasu na Horní Bráně. Pro děti budou připraveny na místě nejrůznější atrakce, včetně jízdy na poníkovi. „K11 vznikla z popudu několika krumlovských přátel, kteří pravidelně běhají, a zároveň chtějí svým během podporovat druhé,“ uvádí Eva Pardoe z obecně prospěšné společnosti ICOS Český Krumlov, která celou akci K11 zaštiťuje. Výtěžek z 1. ročníku je určen na podporu Osobní asistence, která na Českokrumlovsku a Kaplicku již více než 10 let pravidelně pomáhá dětem i dospělým se zdravotním postižením a seniorům se sníženou soběstačností.