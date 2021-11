Vyrazte na podzimní trhy

KDY: 31. října od 8 do 12 h

KDE: Žižkárna, České Budějovice

Každou neděli za 14 dní se v Žižkárně v Českých Budějovicích koná podzimní trh. Přijďte i tuto neděli 31. října od 8 do 12 h. Zakoupíte tam uzenářské výrobky jako klobásy či paštiky, marmelády a sirupy, koláče a buchty, sušené maso, čaje, obilné placky, med, ořechová másla či přírodní koupelové soli. Dáte se ranní kávu. Pstruhy si můžete koupit domů či si je na místě nechat ugrilovat.

Připravili scénky ze života

KDY: 30. října od 18.47 h

KDE: klub Tempo, České Budějovice

ZA KOLIK: 180 Kč



Soubor Arte della Tlampač připravil další show. Nové skeče ze života vám představí v sobotu 30. října v českobudějovickém hudebním klubu Tempo. Večer plný humoru vás čeká od 18.47 h.

Jakub Smolík bude zpívat i vyprávět

KDY: 31. října v 19 h

KDE: KD Beseda, Dačice

ZA KOLIK: 300 - 390 Kč

Jakub Smolík s kapelou zahraje v neděli 31. října v dačickém KD Beseda. Autor nesmrtelných hitů a vypravěč, který má na svém kontě více než 24 alb přiveze nejen romantické písně, ale i zábavné historky nejen z vlastního života. Koncert začíná v 19 h. Vstupné 300 – 390 Kč.

Halloweenské tvoření

KDY: 29. října v 16 h

KDE: Řípec



V Řípci se v pátek 29. října v 16 h koná Halloweenská party. Budou se dlabat vlastními nástroji Halloweenské dýně, které pak účastníci společně rozsvítí před obecním úřadem, nebude chybět strašidelné občerstvení a dětská diskotéka. Halloweenské kostýmy jsou vítány, stejně tak domácí občerstvení.

Na dobroty do Tábora

KDY: 30. října od 10 do 18 h

KDE: Tábor

Street Food festival poprvé zažijete v Táboře, a to v sobotu 30. října od 10 do 18 hodin. Na místě ochutnáte moderní i nemoderní gastronomii, v nabídce bude mix světové kuchyně, ale také budou k dostání české speciality. Nebude chybět na zapití ani dobré víno a pivo z malých pivovarů. Ke sladkým pochutinám si dáte kávu. Vstupné zdarma.

Pohádková Třeboň

KDY: 29. října v 15.30 h

KDE: Divadlo J. K. Tyla Třeboň

ZA KOLIK: 70 - 90 Kč



V Třeboni vrcholí divadelní přehlídka Třeboň plná pohádek, která přináší pohádky nejen pro děti, ale všechny věkové kategorie. Například v pátek 29. října vás v třeboňském divadle J. K. Tyla čeká grandiosní loutkové komediální představení Matěj a čerti divadla LokVar. Vstupné 70 – 90 Kč. Začíná se v 15.30 h.

Debata o češtině a jejích úskalích

KDY: 31. října od 18 h

KDE: Blatná

Pořad České háčky bez vytáčky je beseda o češtině, kterou uslyšíte v kulturní kavárně Železárna U Šulců v Blatné v neděli 31. října. Přijďte v 18 h. O češtině a jejích úskalích vám poví Bohunka Hermannová.

Halloweenské pečení

KDY: 29. října od 9 do 11 h

KDE: Šmidingerova knihovna, Strakonice



Děti si v pátek 29. října od 9 do 11 h užijí ve Šmidingerově knihovně ve Strakonicích Halloweenský program. Budou péct strašidelné pečivo, tvořit strašidelné lucerničky a nebude chybět ani tematické líčení.

Strašidelná zoo

KDY: 30. října od 14 do 18 h

KDE: Zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou

ZA KOLIK: 150 Kč

Vyrazte s dětmi v sobotu 30. října na akci Strašidelná zoo do Zoologické zahrady Hluboká nad Vltavou. Sychravý podzim přímo nabízí vzrušující zábavu, kdy se budete trochu bát. Děti budou čekat na stanovištích strašidla a jejich úkoly. Mohou si nechat malovat a obličej. Těšte se na řemeslný jarmark. Strašidelné kostýmy jsou vítány. K tanci a k poslechu zahraje kapela Maxa Band. Akce se koná od 14 do 18 h.

Dětská halloweenská party

KDY: 30. října ve 14 h

KDE: MusicClub Hrozen, Prachatice

ZA KOLIK: zdarma



Dětská Halloweenská party se koná v sobotu 30. října ve 14 h v prachatickém MusicClubu Hrozen. Přijďte ve 14 h. Bude se soutěžit o nejhezčí kostým, malovat na obličej a další. Vstup zdarma.

Vánoční dobové focení u Seidelů

KDY: 30. a 31. října

KDE: Fotoateliér Seidel, Český Krumlov

Sváteční náladu i atmosféru dob minulých zažijete v českokrumlovském Fotoateliéru Seidel, kde se můžete v sobotu 30. i v neděli 31. října fotit s vánočním stromečkem, a to od 9 do 12 a 13 do 15 h.

Děsivé safari

KDY: 30. října od 11 h

KDE: Safaro Resort, Hluboká u Borovan

ZA KOLIK: 120 Kč



Safari resort v Hluboké u Borovan bude v sobotu 30. října plný strašidel. Ty budou přítomné mezi 11. a 20. h provázet na každém kroku. Atmosféru podpoří strašidelná hudba, dekorace a osvětlení. Těšit se můžete na tvořivé dílničky, fotokoutek a jízdu na oslech a koních. Budou se vyrábět strašáci a dlabat dýně. Ty nejoriginálnější dýně se utkají v soutěži. Bude se také soutěžit o kreativní sadu na malování na obličej. Strašidelná cesta od 18 h v safari zámečku je v ceně vstupného 120 Kč.

Hororová stezka s živými obrazy

KDY: 29. října od 17 h

KDE: Písek

Na náměstí městské knihovny v Písku se srotí v pátek 29. října v 17 h strašidla. Příchozí čekají děsivé písničky, taneční představení Torra Písek a malování na obličej. V 18 h se vydají účastníci na strašidelnou pouť, která byla zvykem už od 16. století, kdy lidi v cárech a s pomalovanými obličeji představující duše zemřelých chodili od stavení ke stavení pro jablka a ořechy. Půjde se k domu U Koulí ohnivou stezkou mezi dvěma světy, poté k bývalému hřbitovu, kde vás čekají duše zemřelých a zkouška strachu. Budete muset vstoupit do kostela, kde varhaník zahraje tklivou píseň. Po trase vás čekají děsivé živé obrazy. Vydejte se ve strašidelných kostýmech se svíčkami a lucerničkami.

Myslivecké slavnosti sv. Huberta

KDY: 30. října od 10 h

KDE: Rožmberk nad Vltavou



Rožmberské slavnosti sv. Huberta se konají v sobotu 30. října v Rožmberku nad Vltavou. Začínají v 10 h, v 10.15 h následuje myslivecký průvod od náměstí k hradu. Trubači Parforce gruppe St. Georgen zahrají v 10.45 h. Jak se vábí jeleni, uvidíte v 11.30 h. V 15 h uslyšíte troubení před kostelem sv. Mikuláše. Hubertská mše, troubená i zpívaná s Jihočeskými trubači, Chrámovým sborem Lišov, Schwarzenberskou gardou a Rytířským řádem sv. Huberta, přijde na řadu v 16 h. Večer zakončí 20 h Hubertská zábava v Hotelu růže. Po celý den budou Zvěřinové hody v hotelu U Martina. Mezi 12. h a 15.30 h na náměstí uvidíte ukázku lovu zvěře orly, zakoupíte něco na jarmarku, můžete ochutnat rožněného divočáka a děti čeká zábava.

Zahrají dětem

KDY: 31. října v 15 h

KDE: Divadlo U Kapličky, České Budějovice

ZA KOLIK: 60 Kč

Divadelní spolek J. K. Tyl z Českých Budějovic zahraje pro malé diváky v českobudějovickém Divadle U Kapličky pohádku Princezna Lada. Přiveďte na ni děti v neděli 31. října od 15 h. Tradiční příběh na motivy pohádky Boženy Němcové o krásné, ale chytré a laskavé princezně upravil a režíroval Jiří Havlín. Zaplatíte vstupné 60 Kč.

Tančete na hity devadesátek

KDY: 30. října od 21 h

KDE: Klub K2, České Budějovice

ZA KOLIK: 50 Kč



Do devadesátých let se vrátíte v sobotu 30. října v českobudějovickém hudebním klubu K2. Od 21 h se tam totiž koná akce Devadesátky. Těšte se na atmosféru a hudbu devadesátých let. Zatancovat si můžete na ty největší hity. Dance, pop i rock vám zahraje DJ Lukáš Pohůnek. Vstupné 50 Kč.

Osmdesátitny Metropolklub Big Bandu

KDY: 29. října v 19 h

KDE: DK Metropol, České Budějovice

ZA KOLIK: 200 Kč

Orchestr českobudějovického DK Metropol, Metroklub Big Band slaví 80 let. Oslavit výročí můžte s ním na hudebním pořadu a tančírně dnes od 19 h ve společenském sále DK Metropol. Hlavním hostem a moderátorem večera bude Vladimír Hron. Těšit se můžete také na sólisty. Zahrají nejen swingové melodie, ale i rockové a popové hity. Zaplatíte vstupné 200 Kč.

Vítkovské slavnosti

KDY: 30. října v 10.30 h

KDE: Hrad Nové Hrady

ZA KOLIK: 70 Kč.



Vyrazte v sobotu 30. října na Podzimní hradní Novohradské slavnosti Vítka z Prčice. Ty se konají na hradě Nové Hrady od 10.30 h. Na tradiční akci vystoupí šermíři, kejklíři, sokolníci i muzikanti. Letošním tématem bude rozdělování území na jihu Čech Vítkem z Prčice mezi své syny. Uvidíte hranou scénu Dělení růží. Základní vstupné 70 Kč.