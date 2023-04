Jindřichohradecko

Amarylis ozdobí třeboňský zámek. Zdroj: Deník/ Radka Doležalová

Třeboňský zámek rozkvete

Kdy: Od pátku 7. dubna

Kde: Státní zámek Třeboň

Vstupné: 200 korun

Proč přijít: Státní zámek Třeboň zve na tradiční květinovou výstavu Amaryllis, tentokrát do prostor rožmberských interiérů v termínu od 7. do 23. dubna. O Velikonocích a o víkendu 15. – 16. dubna můžete navštívit výstavu od 9 do 17 hodin. V dalších dnech jsou ve vyzdobených interiérech komentované prohlídky s rožmberskou tématikou v 10, 12 a 14 hodin.

Splašená vejce

Kdy: od pátku 7 do pondělí 10. dubna od 10 do 12 a od 13 do 15.15 h

Kde: Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec

Vstupné: Dospělí 200 Kč, senioři, mládež 160 Kč, děti 60 Kč

Proč přijít: O velikonočních svátcích opět pobaví návštěvníky jindřichohradeckého zámku výstava Splašená vejce. Zhruba tisícovka vajec mnoha barev, nejrůznějších velikostí se v roztodivných kompozicích rozeběhne zámeckými pokoji. Od Velkého pátku 7. dubna do Velikonočního pondělí 10. dubna bude možné navštívit pokoje s výstavou v individuálních prohlídkách. Návštěvníci tak mohou interiéry procházet vlastním tempem. To jistě ocení zejména malí návštěvníci i jejich rodiče. Ale ani návštěvníci, kteří upřednostní prohlídku s průvodcem, nebudou ošizeni. Průvodci se budou v prohlídkové trase pohybovat a velmi rádi odpoví na dotazy nebo i podají část průvodcovského výkladu. Důležitou novinkou letošních Velikonoc bude obnovení slavné, starodávné tradice rozdávání sladké kaše v černé kuchyni. K obnovení tohoto po více, než 400 let trvajícího zvyku, se Jindřichohradečtí rozhodli právě 240 let po jeho zrušení. Ochutnat sladkou kaši můžete v sobotu 8. 4. Výstava Splašená vejce zůstane v pokojích také v týdnu po Velikonocích, tedy do neděle 16. dubna.

Velikonoční prohlídky na zámku

Kdy: Od čtvrtka 6. do pondělí 10. dubna od 10 do 16 h

Kde: Státní zámek Dačice

Vstupné: Plné vstupné 180 Kč, snížené 140 Kč, dětské 50 Kč, děti do 6 let zdarma

Proč přijít: Návštěvníci si mohou prohlédnout velikonočně vyzdobené interiéry zámku doplněné o výklad kombinující jak klasické zámecké informace, tedy o architektuře, vybavení a majitelích, tak informace o tom, jak se slavily Velikonoce v historii. A jsou to fakta skutečně zajímavá. Víte například, že se dříve peklo více druhů mazanců a v čem rozdíl spočíval? Nebo kde se vzala tradice pečeného beránka? Pročpak jsou v zámku mj. zlatě barvená vajíčka a jak stará je tradice malovaných kraslic? Když si přijdete prohlédnout velikonoční zámek, určitě se to dozvíte.

Soutěž v pojídání beránků

Kdy: V pátek 7. dubna od 21 h

Kde: Mexiko Club Slavonice

Proč přijít: Na Velký pátek si užijete velký mejdan. Zahraje Dj Zavik & Dj Wojtass. Nebude chybět soutěž v pojídání čokoládových beránků! Obhájit vítězství z minulého roku dorazí maxijedlík Jaroslav Němec. Své síly s ním změří další čtyři soutěžící.

Cesta za velikonočním pokladem

Kdy: V pátek 7. dubna od 14 h

Kde: Spolkový dům Slavonice

Proč přijít: Již podruhé se můžete s dětmi ve Slavonicích vydat na Cestu za velikonočním pokladem. Start i cíl je ve Spolkovém domě Slavonice, cesta podél potoka a skrze park plná úkolů a luštění Vás zavede až k velikonočnímu pokladu. Celou akci ukončíte u ohně na dvoře Spolkového domu v 18 hodin.

Velikonoční prodej ryb

Kdy: V sobotu 8. dubna od 10 do 11 h

Kde: Deštná u Jednoty

Proč přijít: Místní organizace Českého rybářského svazu Deštná bude prodávat ryby. Za kilo kapra zaplatíte 85, kilo amura vyjde na 90 a štika se prodává za 219 korun/kg.

Ozdobí park u kostela

Kdy: V sobotu 8. a v neděli 9. dubna

Kde: Nová Včelnice

Proč přijít: Tradicí v Nové Včelnici je společná výzdoba veřejného prostranství. V připraveném prostoru u kostela si každý může zavěsit svou kraslici a během víkendu se s ní vyfotit. Foto pak zasílejte na email: knihovna@vcelnice.cz Fotografie budou zveřejněny na webu města a vybrané v Novovčelnickém zpravodaji.

Objevte skauting

Kdy: Do 31. května

Kde: Městská knihovna Jindřichův Hradec

Proč přijít: Výstava vás provede skautským životem jindřichohradeckého střediska Zlatá Růže. Těšit se můžete na fotky, které vyfotili nadějní mladí fotografové během skautských akcí.

Lego pod zámkem II.

Kdy: Do 27. května denně od 10 do 16 h

Kde: Zámecká galerie Třeboň

Vstupné: Dospělí 50, děti 40 Kč

Proč přijít: Odstartovala druhá Lego výstava Michala Plose v galerii třeboňského zámku. Návštěvníci uvidí několik nových věcí, které autor vytvořil od poslední výstavy. Děti se mohou těšit na hernu a stavařský úkol.

Řemesla pro Paříž

Kdy: Do 17. prosince kromě pondělí vždy od 10 do 12 a od 13 do 17 h

Kde: Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel v Jindřichově Hradci

Proč přijít: Na výstavě Řemesla pro Paříž uvidíte tapiserie podle návrhu Františka Kysely utkané v dílně Marie Hoppe Teinitzerové v Jindřichově Hradci, které získaly v roce 1925 Velkou cenu – Grand Prix v Paříži.

Pohádkový svět Jindry Čapka

Kdy: Do 24. června

Kde: Třeboň, Dům Štěpánka Netolického

Proč přijít: Jindra Čapek patří mezi nejvýraznější mezinárodně uznávané výtvarníky. Jeho život naplňuje převážně ilustrátorství, které s kouzlem oživuje příběhy knih pro děti i dospělé. Doma i v zahraničí oživil příběhy více než 70 knih, které vyšly v 25 světových jazycích na několika kontinentech. Své ilustrace vystavoval v New Yorku, Tokiu, Madridu, Curychu, Benátkách. Největší výstavu v ČR měl v roce 2022 v Českém Krumlově, kde již téměř 20 let žije a tvoří. Další jeho velká výstava zavítala právě do Domu Štěpánka Netolického v Třeboni, kde bude k vidění do 24. června. Na své si přijdou děti, protože k výstavě je připraveno několik hravých karet. Pomocí nich budou děti objevovat detaily ilustrací a mohou si vytvořit i vlastní pohádkovou postavu.