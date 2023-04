Jindřichohradecko

Automobilové veterány

Kdy: V sobotu 15. dubna v 16.15 h

Kde: Palackého náměstí Dačice

Proč přijít: Automobilové veterány přijedou opět do Dačic. Hodnotné skvosty budou centrem Dačic projíždět hned dvakrát. Nejprve během dopoledne po startu rallye v Telči, avšak divácky zajímavějším bude odpolední test přesnosti na Palackého náměstí, který odstartuje přímo před radnicí. Úkolem účastníků bude projet vytýčeným úsekem dle stanoveného rychlostního průměru a získat co nejméně trestných bodů. První vozidlo je očekáváno kolem 16:15 h. Startovní pole slibuje skvělou podívanou, vždyť průměrný rok výroby vozidel přihlášených do kategorie Classic se zastavil na hodnotě 1974. Diváci se můžou těšit na legendární i méně známé značky – jmenujme například Jaguar, MG, Mercedes-Benz, Austin Healey, Porsche, Maserati, Alfa Romeo, Chevrolet, Ford, Datsun, Marcos nebo Triumph. Trasa dlouhá více než 250 kilometrů zavede historické vozy z Telče přes Český Rudolec a Slavonice na Znojemsko, odkud se posádky po obědě vrátí přes Vranovskou přehradu, Jemnici a Dačice zpátky do centra rallye. Cíl je opět na malebném telčském náměstí.

Divadelní den otevřených dveří

Kdy: V neděli 16. dubna v 9 h

Kde: Kino Suchdol nad Lužnicí

Proč přijít: Suchdolský divadelní spolek by rád rozšířil své řady o mladé zájemce. „Myslíme si, že by bylo skvělé nadchnout pro kulturu na Suchdolsku novou generaci. Nejen že bychom jim po letech hraní mohli předat spoustu zkušeností, ale zároveň věříme, že i my bychom se od nich lecčemu přiučili.

Rozhodli jsme se proto, že v neděli 16. dubna zorganizujeme od 9 hodin den otevřených dveří. Budeme rádi, když vyrazíte se svými potomky nebo i třeba sami do suchdolského kina. Rádi bychom vám ukázali, jak vypadá nácvik nové divadelní hry, zájemce bychom zapojili do různých aktivit rozvíjejících pohybové a vyjadřovací schopnosti. Určitě také bude prostor pro jakékoliv dotazy. Nemusíte se ničeho bát, ani se k něčemu zavazovat, naším cílem je užít si společně příjemné nedělní dopoledne. Budeme moc rádi, pokud se komukoliv u nás nakonec zalíbí a připojí se v budoucnu k naší divadelní partě,“ zve veřejnost Jan Mráček.

Ekvádor v Deštné

Kdy: V pátek 14. dubna v 18 h

Kde: Knihovna Deštná

Proč přijít: Přijďte do knihovny v Deštné okusit šálek amazonského čaje, vyrobit si náramek proti zlým duchům a poslechnout si zážitky z cest Hanky a Matěje Krninských.

Křest pohádek

Kdy: V pátek 14. dubna v 17 h

Kde: Poslechový sál městské knihovny Nová Bystřice

Proč přijít: Třebíčsko-albeřská spisovatelka Marie Špačková vydala v březnu novou pohádkovou knihu Pohádky z České Kanady II. Spolu s dětmi, které přijdou do poslechového sálu Městské knihovny Nová Bystřice, ji pokřtí v pátek 14. dubna v 17.00 hodin.

Ukliďme Dačicko

Kdy: V sobotu 15. dubna

Kde: Dačice a okolí

Proč přijít: Pojďme uklízet, ať je Dačicko po zimě opět hezčí! Vítáni jsou jednotlivci, skupiny i obyvatelé místních částí. Kdo se přidá k pracovníkům radnice a pomůže na jedné ze tří tras, dočká se na konci opékání buřtů, děti i diplomů. Jednotlivci, kteří budou uklízet na vlastní pěst, mohou odpadky odkládat v pytlích u nádob na tříděný odpad. Místní části si mohou domluvit odvoz nepořádku.

V proměnách světla / Fotostopa 2023

Kdy: Od čtvrtka 13. dubna do 31. května / 31. srpna, kromě pondělí denně od 10 do 12 a od 13 do 17 h

Kde: Muzeum fotografie a moderních obrazových médií Jindřichův Hradec

Proč přijít: Výstava krajinářských fotografií Tomáše Holuba, jeho fotografování je primárně spojené s cestováním a pobytem v přírodě. Navštívil různé kouty světa, neméně rád objevuje i krásy naší krajiny, které se neotřelým způsobem snaží zachytit. Její atmosféru, klid, duši a propojení s lidmi. Často se vrací na ta samá místa a trpělivě čeká na ideální světelné podmínky, jako jsou ranní mlhy, červánky nebo dramatická oblačnost – světlo hraje v jeho fotografiích hlavní roli. Jeho práce si můžete prohlédnout do 31. 5. Současně začíná výstava reálných historických i současných policejních fotografií z míst činů pořízených kriminalistickými techniky a dalších artefaktů spojených s prací Jihočeské policie. Výstava s názvem FOTOSTOPA 2023, s podtitulem „Zločin nejen na fotografii“ potrvá do 31. 8.

Vitráže Tiffany

Kdy: V sobotu 15. dubna od 9 do 16 h

Kde: Slavonice

Vstupné: 1990 Kč

Proč přijít: Během jednoho dne se na workshopu naučíte pracovat se sklem. Čeká vás výroba šablony, řezání plochého skla, broušení skla, olepování měděnou páskou, sestavení vitráže, cínování, čištění a následné patinování. Domů si odnesete hotovou vitráž. Více informací na 384 493 700. Kurz je určen pro 3 až 5 účastníků.

Třeboňský zámek rozkvetl

Kdy: Do 23. dubna

Kde: Státní zámek Třeboň

Vstupné: 200 Kč

Proč přijít: Státní zámek Třeboň zve na tradiční květinovou výstavu Amaryllis, tentokrát do prostor rožmberských interiérů v termínu od 7. do 23. dubna. O víkendu 15. – 16. dubna můžete navštívit výstavu od 9 do 17 hodin. V dalších dnech jsou ve vyzdobených interiérech komentované prohlídky s rožmberskou tématikou v 10, 12 a 14 hodin.

Objevte skauting

Kdy: Do 31. května

Kde: Městská knihovna Jindřichův Hradec

Proč přijít: Výstava vás provede skautským životem jindřichohradeckého střediska Zlatá Růže. Těšit se můžete na fotky, které vyfotili nadějní mladí fotografové během skautských akcí.

Lego pod zámkem II.

Kdy: Do 27. května denně od 10 do 16 h

Kde: Zámecká galerie Třeboň

Vstupné: Dospělí 50, děti 40 Kč

Proč přijít: Odstartovala druhá Lego výstava Michala Plose v galerii třeboňského zámku. Návštěvníci uvidí několik nových věcí, které autor vytvořil od poslední výstavy. Děti se mohou těšit na hernu a stavařský úkol.

Řemesla pro Paříž

Kdy: Do 17. prosince kromě pondělí vždy od 10 do 12 a od 13 do 17 h

Kde: Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel v Jindřichově Hradci

Proč přijít: Na výstavě Řemesla pro Paříž uvidíte tapiserie podle návrhu Františka Kysely utkané v dílně Marie Hoppe Teinitzerové v Jindřichově Hradci, které získaly v roce 1925 Velkou cenu – Grand Prix v Paříži.

Pohádkový svět Jindry Čapka

Kdy: Do 24. června

Kde: Třeboň, Dům Štěpánka Netolického

Proč přijít: Jindra Čapek patří mezi nejvýraznější mezinárodně uznávané výtvarníky. Jeho život naplňuje převážně ilustrátorství, které s neuvěřitelným kouzlem oživuje příběhy knih pro děti i dospělé. Doma i v zahraničí oživil příběhy více než 70 knih, které vyšly v 25 světových jazycích na několika kontinentech. Své ilustrace vystavoval například v New Yorku, Tokiu, Madridu, Curychu, Benátkách atd. Největší výstavu v České republice měl v roce 2022 v Českém Krumlově, kde již téměř 20 let žije a tvoří. Další jeho velká výstava zavítala právě do Domu Štěpánka Netolického v Třeboni, kde bude k vidění do 24. června 2023. Na své si přijdou děti, protože k výstavě je připraveno několik hravých karet. Pomocí nich budou děti objevovat detaily ilustrací a mohou si vytvořit i vlastní pohádkovou postavu.