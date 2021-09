Ve Strakonicích se koná 4. září 7. ročník leteckého dne. Uvidíte špičkovou leteckou akrobacii. Od 10 h se koná doprovodný program pro děti i dospělé. Můžete se zúčastnit vyhlídkových letů, prohlédnout si letadla i vrtulníky, uvidíte přílety letadel a cvičný zásah hasičského sboru. Od 14 do 16.30 h vás čekají ukázky historických i současných letadel. Těšit se můžete i na seskoky parašutistů. Vstupné 250 Kč.

Dračí lodě budou závodit

V sobotu 4. září se od 10 h koná ve Strakonicích 4. ročník soutěže dračích lodí.

Dechovku uslyšíte na hřišti

Mezinárodní koncert dechových hudeb v Chýnově v parku před školou se koná v sobotu 4. září od 14 hodin. Koncert se koná v rámci oslav 1040 let Chýnova. Na koncertu se představí dechové hudby Motýlek z Rakouska, Chodská Domažličanka Jana Mlezivy, domácí Muzikanti z jižních Čech s hostem Josefem Zímou a moravská Mistříňanka Antonína Pavluše. Po skončení koncertu bude následovat zábava s Mistříňankou aj.

Muzikantka a fotografka v jednom vystavuje

Zajděte v sobotu 4. září zajděte do Galerie Spektrum v Komunitním centru aktivního života Blatná. Vystavuje Martina Kritznerová, členka Pražského filharmonického sboru. Umělkyně také již několik let fotografuje. Má ráda spoustu témat včetně abstrakce přírody. V Blatné vystavuje 38 fotografií, které Martina Kritznerová pořídila na toulkách městy a místy, kam se vydala soukromě i na turné. Setkat se s ní můžete od 16.30 h.

Pouť, kostel, divadla i výstavy

Přijďte v sobotu 4. září do Vodňan na Mariánskou pouť. Na náměstí Svobody zahraje v 9 h dechovku Vodňanská kapela, v 10.30 h a ve 13.50 h vám zatančí Cetare, v 11 h děti čeká divadelní pohádka Perníková chaloupka v podání divadla TEArTR RAJDO. To zahraje ještě ve 13 h pohádku Červená Karkulka. Zajít můžete také do městských muzeí a galerií. V Městské galerii Vodňany najdete například výstavu Studoval jsem Mařáka. V Městském muzeu Vodňany se zase koná výstava japonsko-vodňanské umělkyně Hiromi Ogaty nazvaná Hiromi House. Druhý den se v 9.30 h uskuteční bohoslužba v kostele Narození Panny Marie, celebrovat bude páter Josef Prokeš.

Zažít Vimperk jinak

Na vimperských pivovarských terasách se v sobotu 4. září koná akce Zažít Vimperk jinak. Bude se konat piknik v trávě, malí i velcí si užijí tvořivé dílny, divadelní spolek KOS ze Čkyně zahraje pohádku Karkulka. S kapelou MP3 se pak koná veřejná tancovačka. Vstupné dobrovolné.

Pouť na zámku

V zahradě zámku Kratochvíle bude v neděli 5. září veselo. Od 9 h se tam koná akce pouť na Kratochvíli. V 9.30 h přijďte na mši svatou. Vybírat můžete ve stáncích s pečenými čaji, sirupy, šperky, marmeládami, pletenými ponožkami, sladkostmi, hrnky, kořením aj. Kejklíři Vojta Vrtek a Jan Brůček zahrají představení Kouzelná kulička aneb Jak Vojta k šikovnosti přišel. Na řadu přijde ještě Kabaret létajících úžasností. Uvidíte ozbrojené rikše, zahrajete si v herním koutku, zastřílíte si z kuše, luku, zaházíte sekerou. Otevřená bude i výstava Ondřeje Maška v zahradním pavilónu Markéta.

Knižní festival se blíží ke konci

Festival Tabook, při němž se v Táboře setkávají malá nakladatelství z celého světa, knižní profese, je také festivalem obrazové knihy a ilustrace. Festival začal už ve středu. Máte šanci ho navštívit také v pátek a v sobotu. V Panské ulici se od 10 do 18 h bude konat knižní trh s tituly ze 65 nakladatelství. Divadelní rodina Marčíkovi bude hrát v maringotce před Střelnicí v sobotu mezi 11. až 18. h. V sobotu se v Truhlárně ve 14 h setkáte s Edou Kriseovou, novinářkou, spisovatelkou a autorkou své poslední knihy Mezi pannou a babou, k níž se nechala inspirovat prací v ženevské psychiatrické léčebně. V sobotu v divadelní kavárně v 15 h zjistíte, čemu se poslední roky věnuje grafický designér a tvůrce pop-up knih pro děti Gerard Lo Monaco. Ve vinotéce U černého kocoura a zeleného stromu setkáte s japanistkou Helenou Honcoopovou.V neděli v divadelní zahradě v 11 h uvidíte loutkovou pohádku Za dveřmi. V 11 h v divadelní kavárně zjistíte, jak žije, živí se ilustracemi a tvoří italský ilustrátor nejmladší generace Andrea Antinori. Vlastního komiksového superhrdinu si děti nakreslí od 12 h v kulturním domě Střelnice. Seminář Komiks- žánr, ze kterého se rodí čtenáři začíná ve 14 h v knihovně. Marcela Linhartová v tetovacím salonu Hutamoa představí v 15 h svou knihu Vyjměte kost. Na divadelním jeviště uvidíte v 19.30 h Ilustrátorské klání Tak i Tak s dvanácti kreslíři. V prostoru pro nezávislou kulturu Cesta uslyšíte ve 20 h kytarový rap o životě v podání Petera Kolárčika. V neděli vás provede po výstavách od 11 h Ladislav Čumba. Ve 12 h zajděte na komentovanou prohlídku Bílkovy vily s komentářem v angličtině.

Na víno a další dobroty

V sobotu 4. září se koná v Táboře vinný košt a festival chutí v Táboře. Na programu od 11 do 22 h ochutnáte víno z více jak 14 vinařství a zakousnete speciality k vínu. V rámci festivalu nebude chybět ani hudební program a zóna pro děti.

Hudba a speciality k jídlu v Žižkárně

Přijďte v pátek 3. září a v sobotu 4. září do Žižkárny v Českých Budějovicích na dvoudenní open-air festival. Po celou dobu festivalu se bude v areálu konat také street food market s jídlem z celého světa. V pátek v 18 h zahraje kapela The Greens, v 19.15 h vás čeká vystoupení Underground Comedy Club. Na afterparty ve 22 h zahraje uvnitř DJ Dave Pouštěč. V sobotu v 19.30 h bude koncertovat kapela Naked Professors, ve 20.45 h vystoupí Prago Uninon. Vstupné dobrovolné.

Slavnosti piva s hudbou a trhy

V Písku se v pátek 3. a v sobotu 4. září konají Slavnosti piva. Na devátém ročníku ochutnáte z nabídky desítek piv, nebude chybět ani street food, farmářský trh, program pro děti nebo trh se svěží módou Mint market. Například v pátek ve 20.30 h zahraje uskupení Meckie Messer Klezmer Band, večer zakončí ve 23.30 h Zooblasters. Na druhý den v 15.30 h zahraje Jamie Project nebo ve 22 h The Fialky.

Do Hradce přijede Petr Bende a Supporti

Dny města Jindřichův Hradec potrvají od pátku 3. září do neděle 5. září. V pátek od 20 h vystoupí na náměstí Míru Petr Bende. Následující den ochutnáte dobré jídlo a poslechnete si spoustu muziky. V 10 h hraje kapela Sebranka, v 16 h přijede Bára Poláková a koncerty zakončí v 19.30 h Support Lesbiens. V Husových sadech bude multižánrová stage, kde uslyšíte dechovku Řečická kapela, skupinu Brutální jahoda aj. V neděli zazní na náměstí Míru Hudba Hradní stráže a Policie České republiky.