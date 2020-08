Sbor dobrovolných hasičů Nemějice pořádá pátý ročník soutěže starých stříkaček. Uskuteční se v sobotu 15. srpna od 15 hodin u požární nádrže v Nemějicích. Bude se soutěžit v požárním útoku a poté bude připravena živá hudba.

Letní koncert v Podčáře

Kdy: 14 srpna

Kde: Písek



Na letní terase Divadla Pod čarou v sobotu 15. srpna večer vystoupí Vojtaano. Vojtaano je alter ego herce příbramského divadla Vojtěcha Záveského. Ten je známý hlavně jako herec příbramského divadla. Vedle herecké profese se Vojta věnuje také hip hopu. Hudební rozsah má však širší od blues, přes reagge, pop, ska až k punku.

Pod mostem se pojede slalom

Kdy: 15. srpna od 15 hodin

Kde: Putim

Za kolik: 30 korun



Sdružení přátel Putimi a obec Putim pořádají obnovený Podmostový slalom. Uskuteční se v sobotu 15. srpna od 15 hodin. Sraz účastníků bude na plácku u kamenného mostu. Startovné je 30 korun. Zváni jsou všichni odvážlivci a dobrodruzi nebojící se vody, ale i ostatní diváci.

Sepekovští budou v sobotu hrát a zpívat u kaštanu

Kdy: 15. srpna od 17 hodin

Kde: Sepekov



Služby městyse Sepekov zvou přátele hudby a dobré nálady všech věkových skupin na tradiční Muziku u kaštanu. Uskuteční se v sobotu od 17 hodin před Kulturním centrem Sepekov. Vítáni jsou profesionální i amatérští muzikanti, kteří si rádi zahrají. Vstupné bude dobrovolné, občerstvení zajištěné a na děti bude čekat skákací hrad. Nově je otevřena také restaurace.

10.ročník krosového běhu ReuterRun

Kdy: 15. srpna

Kde: Boršov nad Vltavou

Za kolik: dospělí 200 Kč, děti zdarma

v sobotu 15. srpna se běží již 10. ročník krosového běhu ReuterRun, v jehož závěru se brodí Vltava. Krosový běh REUTER RUN se koná k poctě US pilota kapitána R. F. Reutera, který byl dne 17. 4. 1945 sestřelen v katastru obce Boršov nad Vltavou, a to při útoku na letiště Luftwaffe v Plané u Č. B.. Při stejné bojové akci se na druhém břehu řeky Vltavy pokusil nouzově přistát smrtelně zraněný poručík W. R. Preddy. Jejich letecká bojová squadrona se toho dne zúčastnila jednoho z největších spojeneckých náletů na nacistické cíle v Evropě, více než 1000 těžkých bombardérů, doprovázených 800 stíhacími letadly. Náročný krosový běh je připomínkou výcviku bojových pilotů, kteří se po nouzovém přistání přesunovali z bodu A do bodu B, přičemž cestou museli překonat vodní tok.

Jubilejní X. ročník závodu je součástí seriálu Jihočeský běžecký pohár 2020. 9 – 10.30 hodin prezentace (letos čipové měření času), v 11 hodin start hlavního závodu na 12,5 km, dětský závod – start po doběhu hlavního závodu.

Dechovkový minifestival

Kdy: 15. srpna

Kde: Kramolín u Jílovic

Za kolik: 100 korun

V sobotu 15. srpna vyrazí zájemci do Kramolína u Jílovic na setkání malých dechovek s přáteli. Zahrají kapely: Místní dechovka Kramolínka, Flamendři, Chmelovanka – nově založená dechovka, Petříkovská kapela, Zálužanka. Během vystoupení kapel bude tzv. kramolínské překvapení v hudebním stylu. Občerstvení zajištěno.

Oslava místní produkce

Kdy: 15. srpna od 10 hodin

Kde: Prachatice

Za kolik: Zdarma

Farmáři a řemeslníci opět míří na prachatickou Skalku na Oslavu místní produkce. Tradičně tu bude k mání nejen zelenina ze zahrádek, ale i mnoho dalších řemeslných výrobků, pochoutky nebo například káva. Oslava místní produkce se stala místem k setkávání, kde se nešetří dobrou náladou. Začátek je naplánovaný na 10. hodinu.

Mezi ostrovy

Kdy: 16. srpna

Kde: Černá v Pošumaví

Kapela Bárka, kterou založili violoncellista Pavel Barnáš s harfenistkou Ivanou Pokornou, uspořádá v neděli 16. srpna od 19.30 hodin koncert na katamaránu plujícím po Lipenském jezeře. Užije si ho jak publikum na lodích, tak i na pláži Windy Point v Černé v Pošumaví. Koncert se jmenuje MEZI OSTROVY, protože se odehraje na hladině poblíž ostrovů zvaných velký a malý Tajvan. Začne v 19:30 a přáním organizátorů je oslavit západ slunce v této magické části jezera. Muzikanti zahrají na katamaránu, zapůjčeném pro tuto akci majitelem Petrem Benešem, u jehož kormidla bude třicetinásobný mistr ČR v jachtingu David Křížek. Nejbližší publikum budou muzikantům dělat posádky lodí a různých plavidel shromážděných okolo. Aby si však koncert mohli užít i lidé na souši, bude se záznam koncertu poté od 21. hodiny promítat na plátně na pódiu stojícím na pláži Windy Point u Černé v Pošumaví.

Hořické trhy

Kdy: 15. srpna

Kde: Hořice na Šumavě

Za kolik: Zdarma

Výtvarné, řemeslné a loutkové dílny, dřevěné atrakce a jedinečná atmosféra. Den plný šikovných lidí se uskuteční 15. srpna v zastřešeném amfiteátru v Hořicích na Šumavě. Od 9.30 do 18 hodin se zde budou konat tradiční a očekávané Hořické trhy. Těšit se můžete na lidová řemesla, hand-made výrobky, dřevěné atrakce, divadýlka a živou muziku. Součástí bude i výstava Pohledy do starých časů a přednáška Příběhy Hořic z pohlednic, která je naplánována od 12.30 hodin. Zmíněná divadýlka se uskuteční dvě – od 11 hodin Fimfárum a od 15 hodin Skotská rybářská pohádka. „Ráda bych také upozornila na koncert skupiny Kamilova Srdcovka, který začne v 16.30 hodin. Samozřejmě nebudou chybět tvořivé dílničky pro děti i dospělé, zejména loutkové, které jsou oblíbené,“ říká za organizátory Lenka Indrová a dodává: „Na tržišti vás přivítají lidé, kteří svou zručností a láskou k umění něčeho dosáhli. Přijďte si to užít!“

Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu

Kdy: 16. srpna

Kde: Jelení Vrchy

Za kolik: Zdarma

V letošním roce připravil Libín-S Prachatice, z.s., se svými rakouskými partnery již 23. novodobou plavební sezóny.. Jenže do příprav vstoupila koronavirová pandemie, která mnohému udělala čáru přes rozpočet. První ukázka plavení nebyla v květnu, ale až v červenci. Již v sobotu 16.08.2020 se na Jeleních Vrších bude konat Jelenovršská slavnost, která bude hlavní letošní akcí hranice překračujícího projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu. Začátek ve 13.00 hod.

Hvězdy míří do letního kina

Kdy: 14. srpna

Kde: Strakonice

Za kolik: 250 - 350 korun

Festial hudebních legend – Prague Queen, U2 revidal, Madam Royal a jako host Lukáš Pavlásek. Už v pátek se v Letním kině ve Strakonicích bude konat festival, který rozhodně posluchače potěší. Vstupenky na festival je možné zakoupit v předprodeji za 250 korun, na místě pak za 350 korun. Začátek festivalu je naplánovaný na 16. hodinu a posluchači se budou bavit do tmy.