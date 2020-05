Kdy: Sobota 16. května

Kde: Od Hvízdala směrem k Vrbenským rybníkům za restaurací Bergamo České Budějovice

Za kolik: 300 Kč

V sobotu 16. května si můžete s dětmi užít zábavu na tzv. Dětském dni u Vrbenských rybníků. Ten se bude konat pravidelně každý víkend za českobudějovickou restaurací Bergamo směrem k Vrbenským rybníkům. Po tři hodiny bude pro děti připraven bohatý program s atrakcemi. Účastníci si zasoutěží například v lukostřelbě či střelbě na branku. Naučí se modelovat zvířátka z balonků nebo si vytvoří z korálků náramek, který si pak odnesou jako suvenýr. Na místě bude možné zakoupit občerstvení, pořadatelé mají však pro děti přichystanou i svačinu. Z bezpečnostních důvodů se může zúčastnit 20 dětí. Ty můžete nahlásit na mailu javidesigners@gmail.com ,přes facebook stránky JAVI design nebo osobně v Mobilní vinotéce. Za dětský program zaplatíte vstupné 300 Kč. Dospělý doprovod může přijít zdarma. Přijít můžete jak dopoledne (od 10 do 13 h), tak dopoledne (od 14 do 17 h). Pokud by se přihlásilo dost zájemců také na neděli, pořadatelé se nebrání programu i na druhý den. V případě nepříznivého počasí bude program zrušen.

Na Skalce oslaví místní produkci

Kdy: Sobota 16. května

Kde: Na Skalce, Prachatice

Oslavit lokální produkci a podpořit místní ekonomiku a ještě si užít hezké dopoledne můžete v sobotu v Prachaticích. Na Skalce se totiž koná mezi 10. a 13. h trh. Vyberete si zde regionální produkty nebo vyměníte přebytky. Součástí je také bleší trh.

Trhy s regionálními výrobky se vrátily

Kdy: Neděle 17. května

Kde: Žižkárna, Žižkova třída 28 ,České Budějovice

Pamatujete se i oblíbené eko Trhy U Vrby? Ty se znovu obnovují. Ne však u vrby, ale v Žižkárně. Bývalá kasárna nabízejí velikou plochu a prostor pro přibývající stánky. Trhy v Žižkárně začaly už v koncem dubna. Konat se budou teď pravidelně o nedělích od 7.30 do 12 h. V nabídce jsou regionální výrobky místních prodejců jako například sirupy, šťávy, zavařeniny, pečivo, ručně vyráběný sortiment, sazenice ale i občerstvení aj. Vstup zdarma.