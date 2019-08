Turnaj v beachvolejbalu v Kaplici

KDY: Sobota 17. srpna, od 9 hodin

KDE: Kaplické koupaliště

ZA KOLIK: V ceně vstupného na koupaliště

Nadšení amatéři a Skoro profíci se utkají na beachvolejbalovém turnaji.

Hořické kulturní léto

KDY: Sobota 17. srpna, od 9 hodin, koncert od 19 hodin

KDE: Náměstí v Hořicích na Šumavě, Přírodní amfiteátr

ZA KOLIK: Trhy vstup volný, koncert 120 korun



Hořické kulturní léto míří do finále, nenechte si proto ujít Hořické trhy plné řemesel, dobrot a zábavy. Jak je zvykem z předchozích let, součástí budou tvořivé dílničky pro děti a dospělé, soutěže a také doprovodný kulturní program. Večer poté na akci naváže koncert kapel Papouškovo sirotci a Chlapi v sobě. Trhy jsou od 9 do 18 hodin, večerní program startuje v 19 hodin.

Smrhovská brázda.

KDY: Sobota 17. sropna od 11 hodin

KDE: Smrhov na Kaplicku

ZA KOLIK: Vstup volný



Další ročník soutěže v orbě koňmi a dalších disciplínách, jako jsou parkur jednospřeží a dvojspřeží, se koná v sobotu od 11 hodin ve Smrhově na Kaplicku na pozemcích soukromého zemědělce Jana Šedivého. Za pořadatelství MAS Pomalší.

Oslavy 120 let SDH Rozpoutí

KDY: Sobota od 16 hodin

KDE: Rozpoutí

ZA KOLIK: Vstup volný



SDH Rozpoutí slaví v sobotu 120 let výročí sboru. Od 16 hodin se koná setkání rodáků z Rozpoutí a okolí. Hraje Budvarka, nebude chybět požehnání od pátera Pavla Šimáka.

Trampské písničky na Dívčím kameni



KDY: Sobota 17. srpna, od 17.30

KDE: Zřícenina hradu Dívčí Kámen

ZA KOLIK: V rámci vstupného na hrad



Trampské písničky v podání Matěje Raka a Franty Vlčka zazní v sobotu v podvečer na dolním nádvoří hradu Dívčí Kámen. Doporučujeme vzít s sebou polštářek na sezení! Auto můžete zaparkovat v Třísově u vlakové zastávky nebo v Holubově na parkovišti u cesty na hrad.

Benefiční koncert v kapli na Křížové hoře

KDY: Sobota 17. srpna, od 18 hodin

KDE: Kaple na Křížové hoře v Českém Krumlově

ZA KOLIK: Vstup dobrovolný



Benefiční koncert zazní v kapli na Křížové hoře v Českém Krumlově v sobotu od 18 hodin. Účinkuje mezzosopranistka Karolína Berková – stálý host opery Národního divadla.

Jiří Schmitzer hraje a zpívá U Kuchařů

KDY: Sobota 17. srpna, od 18 hodin

KDE: krasetín, U Kuchařů

ZA KOLIK: Vstup dobrovolný



Jiří Schmitzer, enfant terrible českého acoustic-punku, se vrací do Krásetína! Oblíbený písničkář, který má rozhodně na víc, než říct to jedno slovo začínající na „P“ (i když i na to asi během srpnového podvečera dojde). Krom nejslavnější Schmitzerovy písně se můžete těšit na průřez celou jeho tvorbou, tradičně okořeněnou autorovým specifickým humorem, který z každého vystoupení dělá nezapomenutelnou (nejen) hudební one-man show.

Obrazy a mozaiky Pavla Rožbouda

KDY: Od sobota 17. srpna do neděle 25. srpna, od 10 do 13 a od 14 do 18 hodin

KDE: Zlatá Koruna, fara

ZA KOLIK: Vstup dobrovolný



Výstava obrazů a mozaiek Pavla Rožbouda je otevřena denně od 10.00 do 13.00 hodin a od 14.00 do 18.00 hodin.

Pořádá ji Obec Zlatá Koruna.

Lipno Sport Fest 2019

KDY: Od soboty 17. srpna, od 10 hodin

KDE: Pláž v Lipně nad Vltavou pod Aquaworldem

ZA KOLIK: Vstup zdarma na všechny akce

Sportovně – kulturní festival se známými sportovci či olympioniky. Od 17. do 25. srpna bude Lipno nad Vltavou hostit 8. ročník akce s názvem Lipno Sport Fest, akci nabitou sportem a kulturou. Návštěvníci Lipna se budou moci zdarma účastnit kurzů in-line bruslení, běžeckých lekcí, objet Lipno na kole či si vyzkoušet paddleboard. Bohatý kulturní program pak osloví jak děti, tak i dospělé. Akci, kterou si užijí opravdu všichni – od těch nejmenších až po ty starší, od sportovců profesionálních až po ty rekreační. Těšit se můžete na 9 dní sportu a zábavy. Vše se bude převážně odehrávat v prostorách pláže pod Aquaworldem Lipno. Na sportovní aktivity bude vždy v odpoledních a večerních hodinách navazovat kulturní program, v podobě dětských divadelních představení nebo i večerních koncertů. Program bude doplněn. SOBOTA 17. 8.: Den terénního běhu, 8.00 – 9.00 S.U.P. jóga – jóga s paddleboardy, 10.00 – 12.00 S.U.P. paddleboardy pro veřejnost, 11.00 - 17.00 Klub lišáka Foxe – zábava pro děti, 11.00 – 17.00 Stánek ZP 211 – zdravý životní styl a pohybové aktivity pro děti a dospělé (měření tlaku, tuku, cholesterolu ZDARMA), Mizuno Trail Running Cup 2019 21 a 5 km BĚH V TERÉNU PRO DĚTI, VEŘEJNOST I PROFESIONÁLY.

Jeden z osmi závodů největšího běžeckého seriálu v terénu. S výběhem na Stezku korunami stromů. 09:00 – 13:00 Prezentace závodníků 13:45 – Start běh na 5 km (neprobíhá Stezkou korunami stromů) 14:15 – Start hlavní běh na 21 km 17:00 – Vyhlášení výsledků

19.30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ LIPNO SPORT FESTIVALU a koncert kapely Portless

19.40 noční výběh (výšlap) na Stezku korunami stromů, někteří o ceny, ostatní procházkou, spojeno s koncertem a osvěžením na Stezce korunami stromů. Cesta bude značena a zvukovou kulisu vytvoří skupina Wild sticks.

Charitativní a multižánrový festival

KDY: Sobota 17. srpna, od 13 hodin

KDE: Velešín, fotbalové hřiště, parkoviště u Jihostroje

ZA KOLIK: Startovné běhu 150 korun (slouží jako vstupenka) nebo 200 korun (děti do 12 let a ZTP zdarma)



Spolek 2/4 pořádá Charitativní a multižánrový festival na podporu dětí se vzácným metabolickým onemocněním „Houpačka 2019 aneb my vám, vy nám“. Ve 14 hodin startuje na parkovišti u Jihostroje BENEFIČNÍ BĚH PRO „VZÁCNÉ“ DĚTI, cíl fotbalové hřiště FC Velešín. Program pro děti, atrakce, prezentace institucí a neziskovek. Hudební vystoupení Britského bluesového zpěváka JUSTINA LAVASHE, populární skupinu ZRNÍ, stoner rockové THE ATAVISTS či elektronický projekt HIMALAYAN DALAI LAMA. Exhibiční vystoupení a workshop trial bikerů DMJ SHOW, taneční vystoupení skupiny AIWA! TRIBE, ekvilibristické duo YOYO BOYS. Prezentaci neziskových organizací POTRAVINOVÁ BANKA JčK, Budějovická skupina AMNESTY INTERNATIONAL, PSÍ ÚTULEK ČESKÝ KRUMLOV, spolek METODĚJ,BESIP. Dále pak na mnoho zábavných atrakcí pro velké i malé, benefiční stánky a aukci, soutěže a mnoho dalšího.

Mariánská pouť ve Zlaté Koruně

KDY: Neděle 18. srpna, od 10.30

KDE: Zlatá Koruna

ZA KOLIK: Vstup volný

Na Mariánské pouti vás čeká slavnostní zpívaná mše, divadlo pro děti, vystoupení místních hasičů, pouťové atrakce pro děti, tradiční občerstvení, možnost zakoupit pouťové předměty pro radost.

ČSOB na zdraví Workout Tour

KDY: Neděle 18. srpna, od 10 hodin

KDE: Pláž v Lipně nad Vltavou pod Aquaworldem

ZA KOLIK: Vstup zdarma na všechny akce



I letos si v rámci Lipno Sport Festu můžete potrénovat na Workout Tour na Lipně. Maximální kapacita workoutu je 250 lidí. Online registrace na workout bude spuštěna 14 dnů před workoutem. Registrace je ZDARMA. Každý účastník workoutu obdrží unikátní triko. Workout bude trvat asi 2 hodiny. Skládá se z rozcvičení, hlavního tréninku a protažení. Účastníci workoutu budou po rozcvičení rozděleni do 3 skupin, které se budou střídat na 3 stanovištích workoutu. Stanoviště budou zaměřeny na různé oblasti spartan tréninku a to – silové, rychlostní, obratnost a týmová spolupráce. Na každém stanovišti budou STG trenéři, kteří vás celým stanovištěm provedou a budou trénovat.