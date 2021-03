Kino Spektrum v Sezimově Ústí nabízí program virtuálního kina. Stačí na webu biografu zvolit snímek z nabídky a zakoupit online vstupenku za 100 Kč přes TicketWare, kam budete přesměrováni. E-mailem pak obdržíte kód, abyste si snímek mohli na jednom zařízení pustit. Zakoupit vstupenky je nutné alespoň 15 min. před začátkem promítání. Např. v sobotu 6. března je v nabídce československý dokument Králové videa prostřednictvím něhož pohlédnete do časů rychlodabingu. Vzpomínají dabéři, piráti i distributoři.

Divadlo do obýváku

Nemusíte do divadla, abyste viděli představení. Záznamy her Divadelního společnosti Jablonský můžete zhlédnout i v březnu díky spolupráci s jindřichohradeckým KD Střelnice. Až do neděle 7. března si pustíte na webu kulturního domu, jeho facebooku a youtube kanálu komedii Škola základ života.

Sem Tam uslyšíte v rozhlasu

Vltavotýnský veřejný rozhlas oživí v sobotu 6. března ve 14 h jihočeská bluegrassová kapela Sem Tam. Půl hodiny můžete poslouchat skladby jako např. Chci ti říct, Jednou dlouho spát, Starodávná, aj.

Pokuste se o rekord otužilců, ne na Lipně, ale ve své obci

Otužilci a nadšenci se měli tuto sobotu 6. března v rámci výzvy Covide, nezlob mě ponořit do Lipenské přehrady a pokusit se o rekord. Akce se koná covidu navzdory, nebude však veřejná, ale soukromá. Od soboty v 7 h do neděle v 17 h se mohou zapojit otužilci z celé země a v katastru své obce ponořit do řeky, rybníka, potoka, nádrže či sudu pod okapem, pořídit z ponoru fotografii a nahrát ji na web www.lipensko.cz/covidenezlobme. Otužilci získají účastnický certifikát, mohou sledovat, jak přibývají další snažící se o rekord.