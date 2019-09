KDY: 21. 9. od 13 h

KDE: Ježová/Iglbach

ZA KOLIK: Zdarma

Slavnost je součástí hranice překračujícího projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu a projektu Schwarzenberský plavební kanál - předání zkušeností nové generaci. Nositelem obou projektů je Libín-S Prachatice, z.s. Co má společného plavecká slavnost s folklorním souborem? K odpovědi se musíme vrátit 191 let zpět.

V roce 1828 dokončil tehdejší ředitel schwarzenberského českokrumlovského panství Ernest Mayer Pokus o popis velkého plavebního zařízení na panství Český Krumlov v Čechách. Mayer v dílku popsal nejen vlastní plavební kanál, který sloužil k plavení šumavského palivového dříví do Vídně, a jeho vedlejších součástí, pozornost věnoval i provozu na něm. Dřevo se plavilo svahovým kanálem, spáditým úsekem k řece Grosse Mühl, po ní k Dunaji. V ústí do Dunaje bylo třeba všechno dřevo vytáhnout z vody a připravit ho na další dopravu na lodích do císařského hlavního města.

Na tyto práce nebylo v okolí dostatek personálu, proto přicházely celé skupiny mladých mužů a žen z jihočeského Prácheňského kraje. Pracovali velmi tvrdě od pěti ráno do sedmi večer jen s hodinovou polední přestávkou. Večer předpokládal ředitel panství, že Češi padnou znaveni na lože. Ale byli to Češi, smíšené skupiny mladých mužů a žen. Večer vytáhli z domova přinesené housle, citery a v Čechách tehdy ještě obvyklé dudy, hrálo se, zpívalo a tancovalo, ředitel panství nepokládal tanec za nejlepší způsob k odpočinutí unavených údů. Ale ráno v pět stáli Češi opět u vykládacích kanálů a tvrdě pracovali, aniž na nich byly vidět stopy dlouhého večera a krátké noci.

Libín-S Prachatice, z.s., přivedl k plavebnímu kanálu opět lidové písničky, lidový tanec. Tak se zrodil projekt Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu. I u Ježové se bude hrát, zpívat a tancovat. Na připomenutí úspěšné plavební sezóny plavební ředitel převezme od členů souboru plavební věnec, dojde na přípitek, jako chorál zazní uprostřed lesa "Dej nám Pán Bůh zdraví!" Samozřejmě se bude plavit dříví. Na organizaci slavnosti se bude podílet i státní podnik Lesy České republiky, lesní pedagogové připraví v rámci Dne s LČR program pro děti. U Ježové, uprostřed lesa na česko-rakouských hranicích bude zajištěno občerstvení, bude pivo, limonády, klobásky a další dobrůtky. Hned po skončení slavnosti přejede folklorní soubor Libín-S z Kyselova přes Lipenskou nádrž do Dolní Vltavice, kde vystoupí v rámci slavnosti Dolní Vltavice žije - Untermoldau lebt.

Projekt Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu podpořil Jihočeský kraj svým grantem, projekt Schwarzenberský plavební kanál - předání zkušeností nové generaci je spolufinancován z prostředků Evropské unie z Fondu malých projektů Rakousko - Česká republika 2014 – 2020.