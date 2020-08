KDY: Úterý 28. července

KDE: Vyjíždí se v 10 h od školy Kaplice

Tělovýchovná jednota Cíl naplánovala na úterek výlet z Bujanova do Kaplice. Vydejte se na 10 km dlouhou trasu. Autobusem se vyjíždí od kaplické školy v 10 h do Bujanova. Odsud se bude pokračovat po žluté turistické značce přes Zdíky a dále lesní cestou zpět do Kaplice.