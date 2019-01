Autoři představí knihu Krumlov, město pod věží

Český Krumlov - Tradičně připravují autoři knih z edice Seidelova Šumava jedno setkání se čtenáři v rámci pravidelných přednášek Musea Fotoateliér Seidel. Ne jindy než v lichý měsíc a druhé úterý od 19 hodin. Tentokrát to bude 8. ledna, ale pozor: na Náměstí Svornosti č.p. 2 v nově opravených renesančních místnostech. Autoři představí to, co v knize je, a hlavně i fotografie, které se do knihy nevešly. Novinkou je vstupné, pro začátek 30,- Kč.