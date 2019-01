Balonové létání Lipensko 2018

Lipensko - Let balónem za 3500 Kč na osobu si můžete koupit na konec září! Po úspěšném balonovém létání na Lipensku v roce 2017 se pokračuje i tento rok.

Termín hromadného vzletu je naplánován na pátek 28. září, co je státní svátek a začátek prodlouženého víkendu. Hromadný start je plánován na ranní hodiny, je třeba počítat předběžně s časem 6:30 hod ráno. V případě nepřízně počasí je náhradní termín letu - ráno 29. 9., tj. v sobotu. Samozřejmě bude záležet na počasí, síle a směru větru, ale preferujeme start z okolí Frymburku.

Cena jedné letenky pro jednu osobu je 3.500 Kč. Je to cena nestandarně nízká, kterou Turistický spolek Lipenska dojednal výhradně pro tuto akci s balonáři. Cílem je pověsit nad Lipno co nejvíce balonů a užít si nevšední zážitek z hromadného balonového létání, které je zvláště v naší oblasti velkým adrenalinem. To proto, že není možné startovat v místech, kde by hrozilo odvanutí nad Vojenský výcvikový prostr Boletice, nebo nad Národní park Šumava. Dále je ošemetné bezvětří, kdy může balón zůstat viset nad vodní hladinou. Ale i tak jsme na všechny alternativy připraveni. Tak neváhejte a přijeďte si užít co jste ještě nezažili. Očekáváme 20 i více balonů.

Letenky prodavají:

1) členové Turistického spolku Lipenska, viz uvedené kontakty: http://tslipenska.cz/clenove/radni-zakladajici-clenove/

2) balonáři: www.letime-balonem.cz, info@letime-balonem.cz, tel.: 777 292 250

3) informační střediska v regionu: http://www.lipensko.cz/prakticke-informace/infocentra