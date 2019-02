Český Krumlov - Ve čtvrtek 7. února od 17.00 hodin se oddělení pro dospělé českokrumlovské městské knihovny koná přednáška Camino de Santiago - pouť sv. Jakuba do Santiaga. Přednášku s promítáním a besedou má Mgr. Martina Vachová a bude vyprávět o tom, co znamená stát se na měsíc poutníkem a co všechno lze na cestě získat a/nebo ztratit.