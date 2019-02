Bonsai č. 3 a Pětník hrají v pátek v Ántré

Český Krumlov - BONSAI Č. 3 A PĚTNÍK BONSAI Č. 3 A PĚTNÍK, KONCERT pátek 1.3.2019 20:00 - 21:30 Divadelní klub Ántré Horní Brána, ulice Horní 2, Český Krumlov, 381 01 Vstupné: 150 Kč KONCERT BONSAI Č.3 Kapela Bonsai č.3 z Českých Budějovic, která hraje folk s violoncellem, slaví 20. výročí. V roce 2018 vyhrála hlavní cenu poroty na největším folkovém festivalu v zemi, Mohelnickém dostavníku, a získala Cenu Českého rozhlasu na festivalu Porta. Bonsai č.3 rozvíjí odkaz folkové Bonsaie, která v letech 1983 a 1984 získala Portu. V repertoáru mírně převažují písně Bonsai, čím dál víc se ale objevují vlastní autorské pokusy: písnička Nottingham zabodovala i na festivalu Porta a s písní Hořká letní noc kapela v roce 2018 uspěla ve finále Porty, kde vyhrála Cenu Českého rozhlasu. Bonsai č.3 zatím vydala dvě plnotučná CD, ještě skoronové CD Z dlouhých poutí navazuje zčásti na kapelu Bonsai, známou z 80. let, zčásti přináší vlastní písničky o městech (ne)šťastných lásek, rozmilovaných srdcích i o voňavých náladách z tónů. Navíc se do kapely vrátila původní zpěvačka Zuzka Králová a kapele rostou nová křídla :) PĚTNÍK Již za čtvrt roku uplyne 20 let ode dne, kdy Honza Hučín založil v Praze původně pětičlennou acapellku, dnes kvartet Pětník (www.petnik.cz). Od výchozích spirituálů, gospelů a lidovek se repertoár skupiny během let vyvinul v mnohobarevnou paletu tvorby tuzemských autorů. Kapelník Honza Hučín zpracovává písně do originálních, poutavých hlasových aranží, jež s mím současné době zpívají od r. 2008 krumlovská rodačka, sopranistka Jana Perníková, od r. 2011 tenorista Standa Kneifl a od r. 2014 další Jihočeška, altistka Alena Čápová, rodem z Plané nad Lužnicí. V čase vystoupení u nás prožívá Pětník šťastné, již téměř dvouleté období velmi úspěšného návratu na scénu po mateřských dovolených obou děvčat. A připravuje k vydání svoje třetí, dvacetileté jubilejní album. Další informace: http://www.petnik.cz/