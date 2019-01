Český Krumlov Card: vstupné do památek za polovic

Český Krumlov - Až 50 procent slevu na vstupném získáte s kartou Český Krumlov Card. A kam vás zavede?

- Hradní muzeum a zámecká věž

- Regionální muzeum v Českém Krumlově

- Museum Fotoatelier Seidel

- Egon Schiele Art Centrum

- Kláštery Český Krumlov

Chcete vidět to nejlepší z Českého Krumlova a zároveň si krásy města vychutnat podle svého tempa a gusta? Právě to Vám nabízí Český Krumlov Card. Nemusíte spěchat, abyste stihli všechny expozice v jeden den. Na poznávání historie i současnosti města máte 12 měsíců. A pokud celou nabídku karty nevyčerpáte, můžete ji darovat dál. Navíc s Český Krumlov Card ušetříte až 50% z běžného vstupného.

Český Krumlov Card zakoupíte v jednotlivých expozicích (kromě Klášterů) a v Infocentru na náměstí, platba v hotovosti.

Objevte krásy města s Český Krumlov CARD. Dveře jsou otevřeny – račte vstoupit!

CENA KARTY JIŽ ZAHRNUJE VSTUPNÉ DO VÝŠE UVEDENÝCH OBJEKTŮ.

Kartu lze použít pro vstup do každé expozice pouze jednou.

Ceník platný: 01.01.2018 - 31.12.2018

Dospělý: 300 Kč

Rodinné vstupné (2 dospělí + max. 3 děti do 15 let): 600 Kč

Snížené vstupné děti do 15 let, senioři nad 65 let, studenti do 26 let a ZTP.: 150 Kč