Charitativní sobota pro Nelinku, přispět můžete i vy

Velešín - Už popáté můžete společně pomáhat! Tento rok poputuje výtěžek pro Nelinku na pokrytí nákladů rehabilitačního pobytu. A jak můžete pomoci?

Do 30. října běží na FB stránkách Charitativní bazárek a aukce pro Nelinku Velešín 2018 menší aukce.

Můžete i darovat věci do bazárku, který se koná 17. listopadu od 9 do 17 hodin - a tam můžete nakoupit a přispět na Nelinku. Věci do bazárku, čisté a vhodné k dalšímu prodeji, můžete darovat do kinokavárny Relax ve Velešíně.

Součástí charitativní soboty bude i pohádka Liduščina divadla „Princezna koloběžka“, sál kina od 16 hodin, vstupné 50 korun.

Kontakt Bc. Michaela Jarošová (724 355 486).