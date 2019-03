Chlumský biatlon pod Kletí na pomoc Pepče

Chlum - Spolek Chlumáci pořádá v sobtou 23. března čtvrtý roční recestického a zároveň charitativního Chlumského biatlonu pod Kletí, tentokrát pod heslem "Monoski pro Pepču". Tato velká akce vypukne ve sportovním areálu Cihelna ve Chlumu u Křemže ve 13 hodin.

Kategorie: děti, dorost ženy, muži a veteráni. Muže, ženy a dorost čeká cca půlkilometrový okruh kolem Cihelny se zastávkou na střelnici. Děti běží okruh v délce zhruba 200 metrů.

Občerstvení a program na celé odpoledna zajištěny. Po vyhlášení se koná od 20 hodin Retro disco s DJ Vráťou. Účastníci mohou běžet bez vybavení nebo na starých běžkách (na likvidaci). Startovné je dobrovolné a půjde na monoski pro Pepču. Srdečně zve Chlumská banda!

A vzkaz pro závodníky má i Pepča:

"Ahoj kamarádi, jmenuji se Pepča Stráská, je mi 9 let a bydlím v Chlumu. Narodila jsem s z mozkovou obrnou, která mi nedovoluje si užívat mé oblíbené záliby, ale mně to nevadí. V současné době chodím do mé skvělé ARPIDY v Českých Budějovicích, kde mám hodně kamarádů, báječných učitelů a asistentek. Nejraději jsem však doma s mojí rodinou. Nejsem žádný pecivál, moc ráda tancuji, jezdím s mamkou na kole, plavu, vozím se na koni, ale úplně nejraději vymýšlím rošťárny. Už několikrát jsme byli na horách, kde jsem mohla společně s rodiči a bráchou sjíždět kopce na Monoski. Vždycky se moc těším na chvíle, kdy můžeme společně zažít nějaké dobrodružství. Jsem moc ráda, že rodiče objevili možnost zapůjčení Monoski.

Moc ráda bych si Monoski koupila, abych mohla s rodiči vyrazit na sjezdovku, ale je moc drahé. Proto bych vás chtěla požádat, zda byste mi společně s Chlumáky na nákup přispěli jakoukoli dobrovolnou částkou. Peníze je možné poslat Chlumákům na účet 2801258668/2010 (FIO BANKA) nebo se zúčastnit 4. Chlumského biatlonu. Veškerý výdělek z této akce včetně vstupu z večerní diskotéky jde totiž na nákup mého Monoski!

Těším se na vás na Chlumském biatlonu, na kterém si také zazávodím."