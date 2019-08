Cirkus ponorka na Stezce korunami stromů

Úterní noční koncerty na Stezce korunami stromů pokračují, tentokrát vás čeká Cirkus ponorka – one man guitar show. Honza Ponocný je hudebník a jediný člen kapely Circus Ponorka. Složil hudbu k několika celovečerním filmům, například Alice Nellis: Perfect Days (2011), Mamas & Papas (2010), za kterou získal nominaci na Českého lva, a nominace nakonec neminula ani Honzovu hudbu k filmu Revival (2013), kde si i zahrál v roli slepého bubeníka. Složil také hudbu k televiznímu seriálu Petra Zelenky Dabing Street (2018). Pod jménem Circus Ponorka vydal tři úspěšná alba u firmy Faust records, jeho písně má v repertoáru spousta interpretů, od popových až po rockové nebo alternativní. Honza Ponocný se jako kytarista a producent podílel na více než 70 CD, produkoval několik platinových CD pro firmu Universal, má za sebou spolupráci s řadou špičkových hudebníků např. Steve Walsh, Jean Couture, John Riley, Ivan Kral atd. Kromě projektu Circus Ponorka můžete vidět Honzu Ponocného už 19 let i jako kytaristu Mekyho Žbirky.

Koncerty probíhají každé prázdninové úterý od 20:00 do 22:00 hodin a jsou v ceně vstupného na Stezku korunami stromů. Stezka je během koncertů otevřena až do 23:00, tobogán je v provozu do 20:00. Poslední jízda lanovkou zpět na parkoviště je ve 23:15.