Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, CHKO Blanský les a OÚ Holubov zvou zájemce na čtvrteční podvečer do holubovského IS na přednášku Zdeňky Tučkové, správce hradu Dívčí Kámen. Při přednášce s názvem Co se děje na hradě? aneb co se povedlo opravit se posluchači dozví i něco o plánech správce do budoucna.