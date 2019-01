Což takhle naučit se žonglovat?

Chcete získat základní poznání potřebné k tomu stát se dobrým žonglérem? Neváhejte a nenechte si ujít workshop vedený jedním z nejznámějších českých kejklířů Vojtou Vrtkem, který vám představí vše, co opravdový žonglér ke svému řemeslu potřebuje. Budete mít možnost proniknout do základů práce s míčky, diabolem, vyzkoušet svou šikovnost při chůzi na laně nebo jízdě na jednokolce. Dílna se koná od 15 do 17 hodin ve Velkém sále a Seminární místnosti krumlovského kláštera, kapacita je 30 osob a vstupné 120/80 korun. Doporučeno pro děti od 8 let a možnost rezervace v Návštěvnickém centru.