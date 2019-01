CPDM křtí knihu ke 20 letům své existence

Český Krumlov - Ve středu 12. prosince 2018 v 18 hodin se v českokrumlovském divadelním klubu Ántré uskuteční slavnostní křest knihy nazvané CPDM, 20 let stavíme mosty a spojujeme břehy. Jak název napovídá, dílo, jehož autorem je spisovatel a novinář Václav Votruba, mapuje 20 let činnosti této organizace.

„První část je věnována historii CPDM, o.p.s. od samotného jeho vzniku z pohledu nejvýznamnějších obsahových témat a činností organizace zasazených do časového rámce. Druhá část knihy pak čtenáře provede činnostmi jednotlivých pracovišť a vybranými významnějšími projekty CPDM až do současnosti,“ popisuje ředitel organizace Vlastimil Kopeček.

„Jsem moc rád, že se vedení CPDM zalíbila má vize, kdy jsem chtěl knihu postavit na vzpomínkách samotných zaměstnanců, ale i různých spolupracovníků a přátel. CPDM je především o lidském kontaktu a právě ten byl pro mě v knize nejdůležitější. V žádném případě se tedy nejedná o suchý výčet aktivit. Naopak,“ dodává autor Václav Votruba.

Kniha je doprovázena vybranými fotografiemi z činnosti CPDM a ilustracemi, jejichž autorkou je Marie Snášelová Štorková. Akce začne v 18 hodin. O křest se postarají dva krumlovští starostové – současný Dalibor Carda a první porevoluční Jan Vondrouš. Hudební doprovod obstará skupina Sirény. Knihu vydalo Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Česky Krumlov ve spolupráci se společností Elmavia, s.r.o. Vydání bylo podpořeno městem Český Krumlov, Jihočeským krajem a společností Vlašský dvůr Český Krumlov, s.r.o.