CPDM pořádá další médiakemp

Zátoň/Český Krumlov - Tradiční Médiakemp nedaleko Českého Krumlova nabídne mladým účastníkům novinářské, fotografické a animační workshopy.

Od 18. do 21. října se na turistické základně v Zátoni uskuteční tradiční Médiakemp, který organizuje Centrum pro pomoc dětem a mládeži v Českém Krumlově. Určen je mladým lidem ve věku od 14 do 18 let, přičemž pořadatelé hlásí poslední volná místa.

„Na Médiakemp máme každý rok jen skvělou odezvu, dokonce jsme tu už měli účastníky, kteří se následně vydali na profesionální dráhu novináře, nebo se začali intenzivně věnovat tvorbě animovaných filmů. Samozřejmě nás to nesmírně těší. Akce je každopádně určena všem, není nutné mít nějakou základní průpravu, protože právě se základy se u nás během čtyř dnů zájemci seznámí,“ říká koordinátor projektu Jiří Muk.

Účastnický poplatek je stanoven na 600 korun. Zahrnuje stravu, ubytování i cestu z Českého Krumlova. Zájemci se mohou hlásit na mailu jiri.muk@seznam.cz. „Workshopy vedou profesionálové, kteří se k nám každoročně vrací. Jejich semináře jsou neformální, zábavné, hravé, takže se vždy jedná o nemalý zážitek. Jeden den se také podíváme do internetového rádia a zkusíme si práci moderátora,“ dodává Jiří Muk.

Projekt se uskutečňuje za podpory města Český Krumlov, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva kultury ČR.

KONTAKTY A ODKAZY: Vlastimil Kopeček (ředitel CPDM) - cpdm@icmck.cz; Webové stránky CPDM - www.cpdm.cz; Telefon (CPDM) - 380 713 042