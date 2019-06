Den dětí si v Krumlově děti užijí v parku a u rybníka

Český Krumlov - Až do 17 hodin si užijí děti v městském parku Den dětí, který pro ně pořádá zdejší Dům dětí a mládeže. Od 9 do 13 hodin můžou vyrazit k rybníku.

První trasa, „Pohádkový park“, pro děti do 10 let bude otevřená od 9 do 17 hodin (dopoledne je rezervováno pro ZŠ a MŠ). Děti se mohou těšit na pohádková stanoviště, pohádkovou voroplavbu, lanovou dráhu a jiné zajímavé aktivity, den vám zpříjemní vystoupení hudebních, tanečních a sportovních kroužků DDM.

Druhá trasa, pro děti a mládež od 10 let, bude u rybníka na Horní Bráně od 9 do 13 hodin. Pro větší děti jsou připraveny úkoly sportovně adrenalinové i zábavně vědomostní. Např. aquazorbing, paddleboarding , veslařské trenažery, ukázky policejní výstroje a výzbroje… Vstupné je zdarma.