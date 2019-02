Horní Planá - Deskové hry pro celou rodinu v kavárně U Tří koček v Horní Plané se konají 5. února od 16 do 18 hodin. Přijďte si zahrát! Odpoledne plné her pro rodiny s dětmi nebo jednotlivce a s Lenkou Indrovou. Věk od 2 až do 100 let! Hry je možné si i zapůjčit.