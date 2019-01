V oddělení pro děti českokrumlovské knihovny si od 13 do 17 hodin můžete zajít na program pro rodiny s dětmi ke Dni rodin, který se koná v rámci projektu Týden rodiny offline. Přijďte se podívat do oddělení pro děti a seznámit se se vším, co nabízí pro vás i vaše děti.

Ve 14 a také v 16 hodin budou knihovnice číst z nových knih pro děti.