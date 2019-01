Českokrumlovské Centrum pro děti a mládež pořádá druhý říjnový týden už 14. ročník výtvarného projektu pro děti. Tradičně bude připravená celá škála výtvarných technik (dřevoryt, tisk, drhání, vypalování atd.), které si mohou děti vyzkoušet od pondělí až do pátku v Boudě, denně od 8 do 16 hodin. akce je určena pro děti od 7 do 15 let. Vstup zdarma.