Divadelní komedie Příběh jednoho hradu ve Velešíně

Velešín - Agentura NORDPRODUCTION uvádí úspěšnou divadelní komedii „Příběh jednoho hradu“ Napsal a zrežíroval: Ivan Vyskočil Hudba: Petr Vodička Hrají: Hradní pán: Ernesto Čekan Sluha: Jarmil Škvrna Fatima: Veronika Arichteva Lešek z Lešetínku: Antonín Duchoslav Ostatní paní: Anna Kulovaná Vrtochy pána hradu přivádí jeho samého do komických situací při touze po výměně ženy, kterou si přivedl v nedávné době na sídlo. Vynikající herecké výkony umocní kolektiv herců a mistrovské režijní zpracování. Tak trochu před odkrytím děje:co muži, co ženy a co dál…..a pak si vezmi na hrad kočku!!!! Sobota 6.10.2018 od 19 hodin v sále kina ve Velešíně Vstupné: 200,- Kč Předprodej a rezervace vstupenek na www.kicvelesin.cz, 380 331 003