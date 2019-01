Dny evropského dědictví Český Krumlov

Český Krumlov - Město Český Krumlov každoročně připravuje bohatý program, kterým se připojuje k celoevropské kulturní akci Dny evropského dědictví. Zájemci o historii tak mají možnost navštívit některé běžně nepřístupné památky a seznámit se s procesy jejich záchrany a obnovy. V doprovodných odborných výkladech se návštěvníci dozví také mnoho zajímavého ze stavební historie i ze soudobých poznatků.

PŘEDNÁŠKY A EXKURZE

Přednášky:

Rožmberkové, tvůrci i ničitelé; 08.09.2018 (So); 10.00 hod., Kláštery Český Krumlov, Velký sál: Daniel Šnejd, Stavební vývoj Horního hradu v Českém Krumlově; Českokrumlovský Horní hrad je jednou z nejstarších částí celého rezidenčního komplexu a patří mezi nejmonumentálnější stavby celého rožmberského dominia. Jeho stavební vývoj je dodnes velmi čitelný na jižním průčelí orientovaném k řece. Přednáška přiblíží historii hradu i postupné vrstvení jednotlivých stavebních fází; 11.00 hod., Kláštery Český Krumlov, Velký sál: Radek Kocanda a Petr Chotěbor, Likvidace hradů na Malši ve středověku; Hrady na Malši patřily v průběhu 14. a 15. století do sféry zájmu vlivného rodu Rožmberků. Přednáška poodhalí příběhy hradů Pořešín, Louzek, Velešín a Sokolčí od jejich založení a vývoje, přes přechod do rožmberského majetku i důvody jejich umělého zániku. Součástí příspěvku bude vedle historických souvislostí i představení způsobů deaktivace hradních areálů ve středověku a následné osudy jednotlivých hradních objektů; Možnosti: vstup volný

Exkurze: Rožmberkové, tvůrci i ničitelé; 13.00 a 15.00 hod., Kláštery Český Krumlov, Tramín (před kostelem Božího Těla a Panny Marie): Jiří Bláha, Prohlídka krovů bývalého kláštera Minoritů; Krovy minoritského klášterního komplexu tvoří spolu s krovy nad ambitem klarisek nejautentičtější soubor středověkých střešní konstrukcí v naší zemi. Nahlédněte do veřejnosti nepřístupných půdních prostor nad křížovou chodbou, kaplí sv. Wolfganga a klášterního kostela Božího Těla a Panny Marie. 13.00 a 15.00 hod., 2. zámecké nádvoří (před Máselnicí) Daniel Šnejd, Prohlídka krovů Horního hradu; Raně barokní krovy českokrumlovského Horního hradu nabízí nejdelší procházku půdním prostorem v našem městě. Vedle tesařských konstrukcí se zde dochovaly také fragmenty zaniklých starších staveb spoluvytvářejících daleko členitější siluetu původního středověkého hradu. 17.00 hod., Odjezd autobusem na hrad Pořešín (sraz Klášterní dvůr) Radek Kocanda, Bourání hradu Pořešín; Vstup zdarma, omezená kapacita autobusu (možný přesun vlastním vozidlem); Prohlídka areálu hradu Pořešín, včetně návštěvy hradního muzea s modelem

a představením patnácti let archeologických výzkumů pod vedením prof. PhDr. Tomáše Durdíka, DrSc. Součástí okruhu bude i prezentace způsobů deaktivace hradního areálu, např. umělá destrukce velké věže a paláce.

Vstup zdarma, omezená kapacita, možnost rezervace v Návštěvnickém centru, Kláštery Český Krumlov (tel: +420 725 554 705, e-mail: rezervace@divadlock.cz).

Vycházkový okruh z Křížové hory s výkladem; 08.09.2018 (So); 16:00 - 17:00; Komentovaná vycházka z Křížové hory včetně části bývalé Prelátské cesty. Délka vycházky cca 1 hodina, provází Dalibor Uhlíř. Sraz před kaplí na Křížové hoře. Možnosti: vstup volný

Spojovací chodba mezi klášterním kostelem a Horním hradem; 09.09.2018 11:00, 09.09.2018 14:00; 09.09.2018 16:00; Neděle 9. 9., začátky prohlídek: 11.00, 14.00, 16.00 hod., Kláštery Český Krumlov, Tramín; Nenechte si ujít výjimečnou komentovanou exkurzi v exteriérech i interiérech historických objektů mezi klášterním kostelem Božího Těla a Panny Marie a rezidenčním Horním hradem. Cílem prohlídky je představení nejdelší šlechtické spojovací chodby v Evropě. Prohlídky povedou Ivo Janoušek a Kateřina Slavíková. Kapacita 25 osob, vstup zdarma, možnost rezervace v Návštěvnickém centru, Kláštery Český Krumlov (tel: +420 725 554 705, e-mail: rezervace@divadlock.cz). Možnosti: vstup volný

Baroko v Českém Krumlově; 11.09.2018 18:00; Společná procházka městem s výkladem Mgr. Martina Jakaba. Trasa je naplánována z náměstí Svornosti přes Prelaturu směrem na Křížovou horu s prohlídkou kaple Panny Marie Bolestné a sv. Kříže. Akce probíhá v rámci Dnů evropského dědictví. Sraz je na náměstí Svornosti u morového sloupu. Pořádá Městská knihovna v Českém Krumlově. Možnosti: vstup volný

Stará Šumava v dobách Paleczkových; 11.09.2018 19:00 - 20:30; Vyprávění historika Dr. Raimunda Paleczka – potomka jihočeského rodu (s 500letou tradicí) schwarzenberských hajných a kameníků: o stavitelích Schwarzenberského kanálu a pomníku na Plechém, o hajných na Březníku, v Lenoře, v Mlynářovicích i jinde, o bitvách s pytláky, o prvních lyžařích pod Smrčinou, ale také o osudu dávného šumavského rodu po roce 1946... Obrazový doprovod ze Seidelova ateliéru - Ing. Petr Hudičák, kurátor muzea. Akce je součástí programu k 10. výročí otevření Musea Fotoateliér Seidel a Dnů evropského dědictví 2018. Vstup volný, rezervace na www.seidel.cz.



AKCE A EXPOZICE

Jarmark a řemesla na Klášterním dvoře; sobota 8. 9., 10.00-18.00 hod., Klášterní dvůr, Řemeslná ulička; Klášterní jarmark, otevřené řemeslné dílny i doprovodný program pro malé i velké! Získejte dovednosti hrnčíře, brašnáře, sedláře, knihaře, kováře, pekařky, valchářky, sklářky, mýdlařky či tiskařky pohlednic a vytvořte si společně s vašimi dětmi tradiční řemeslný výrobek. Klášterní řemeslníci mají pro vás k zakoupení připravené i výrobky ze svých dílen.

V rámci Dnů evropského dědictví budou k vidění též ukázky řemeslné práce kameníků a přadleny na tkalcovském stavu. Platidlo Klášterní mince, směnný kurz: 1 mince = 10 Kč. Možnosti: vstup volný

Kupecká osada Krumbenowe aneb veletrh pravěké a středověké kultury; Sobota 8. 9. – neděle 9. 9., Pivovarská zahrada; Kulturní naučně-zábavný program pro nejširší veřejnost připomene klíčovou historickou roli regionu jako významné křižovatky obchodních cest v pravěku a středověku. Již popáté se otevřou brány Kupecké osady Krumbenowe, aby na vpustily návštěvníky do světa živého pravěku a středověku. Tématem jubilejního ročníku je Hostina minulosti, vše se tedy bude točit kolem historických způsobů obživy a také hodování, slavností a rituálů, které se s jídlem od počátku věků pojí. Návštěvníci se mohou těšit na šťavnatou přehlídku řemeslných ukázek, historických představení, přednášek a workshopů. Nebudou chybět ani tematické soutěže pro děti a již tradiční výstava originálních archeologických nálezů zvaná Muzeum v zahradě. Hlavním bodem programu pak bude společná hostina napříč epochami, která vyvrcholí v sobotní podvečer hudebním vystoupením kapely Vesna. Naučně-zábavná akce je bezbariérová, otevřená všem věkovým kategoriím a přístupná zcela zdarma.

Projekt „KRUMBENOWE“ je v roce 2018 realizován v rámci projektu Mezinárodní kulturní platforma I-CULT ATCZ59, který je financován v rámci programu INTERREG V-A Rakousko – Česká Republika. Jeho realizaci dále podporuje město Český Krumlov, pivovar Eggenberg a řada dalších partnerů. Program zajišťuje Regionální muzeum v Českém Krumlově, Ústav archeologické památkové péče středních Čech a řada lektorů a historických skupin z oboru experimentální archeologie Možnosti: vstup volný; Místo konání: Pivovarské zahrady, Pivovarská 27, Český Krumlov

Regionální muzeum v Českém Krumlově; Sobota 8. 9., 9.00 - 12.00, 12.30 - 17.00 hod.; V rámci Dnů evropského dědictví dne 8. září vstup do expozic zdarma. Výstavy: Osmašedesátý v Českém Krumlově a okolí; Vladimír Boudník – závěrečná tvorba z roku 1968; Od velké války k republice; stálá expozice: keramický model Českého Krumlova; Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století; Barokní jezuitská lékárna. Možnosti: vstup volný

Poutní areál na Křížové hoře nad Českým Krumlovem; Pátek 7. 9. – neděle 9. 9, 13:00 – 18.00 hod. Areál otevřen pro veřejnost, v rámci Dnů evropského dědictví mimořádně zpřístupněn sklep pod poustevnou. Sobota 15. 9., 16.00 hod. Slavnostní zpívaná mše v latinském jazyce u příležitosti svátku Povýšení sv. Kříže (14. 9.). Možnosti: vstup volný

Museum Fotoateliér Seidel; V secesním domě z roku 1905 se zachovalo původní fotografické vybavení, ale především cca 140 000 skleněných desek, jakož i celuloidové pásky s negativy. Jde o jedinečný soubor, jehož naprostá většina nyní dostala digitální podobu. Databanka na www.seidel.cz je dalším z argumentů, že tento fotoateliér je kulturní památkou světového významu. Návštěvníci budou mít během Dnů evropského dědictví 8. a 9. 9. 2018 k dispozici 50% slevu ze vstupného.

Synagoga Český Krumlov; Synagoga v Českém Krumlově s osmibokou věží a střídmým užitím novorománských prvků byla postavena v roce 1909 místní Židovskou obcí. Svůj účel plnila jen do záboru Sudet v roce 1938 a poté byl její osud velmi dramatický. Po 2. světové válce sloužila krátce jako modlitebna pro vojáky americké armády, posléze byla využívána evangelickými církvemi a nakonec se stala skladištěm. V poválečném období se objekt stal majetkem města Český Krumlov, které ho po roce 1990 vrátilo do rukou Židovské obce. Místní synagoga je jedna z mála staveb tohoto typu, která přečkala období světových válek i totalitního režimu bez větší úhony. První záchranné opravy synagogy realizovala již koncem 90. let Nadace Egon Schiele a na ty pak následně navázal od roku 2008 Českokrumlovský rozvojový fond, který ji v roce 2012 kompletně opravil. Revitalizace českokrumlovské Synagogy byla realizována díky podpoře evropských financí prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (ROP JZ). Možnosti: vstup volný

O Dnech evropského dědictví: Dny evropského dědictví přináší výjimečné až neopakovatelné příležitosti nahlédnout do běžně nepřístupných míst významných památek i seznámit se s procesy jejich záchrany a obnovy. V doprovodných odborných výkladech se návštěvníci dozví také mnoho zajímavého ze stavební historie i ze soudobých poznatků.

Cílem EHD je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce - přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. Jednotlivé země nebo i města vyhlašují svá národní témata, jejichž prostřednictvím obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény přírodního a kulturního dědictví. Hledání identity jedince žijícího v 21. století, ve stále více se globalizujícím světě - to je to, čemu EHD přispívají, a proto se těší stále vzrůstající oblibě a většímu zájmu.

Dny evropského dědictví jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí. V České republice se EHD konají pravidelně od roku 1991, a to vždy v první polovině měsíce září. Od roku 1998 je jejich hlavním garantem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které vždy ve spolupráci s jedním z členských měst pořádá národní zahájení. Partnery hlavního garanta jsou Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Dny evropského dědictví v České republice mají podporu vrcholných vládních činitelů a orgánů. Ta dává Dnům evropského dědictví v České republice patřičný význam a rozměr a vůči světu jasně signalizuje vztah nejvyšších autorit státu k našemu zděděnému kulturnímu odkazu. Od roku 2001 se součástí Národního zahájení EHD stalo i udílení titulu Nositel tradice lidových řemesel ministrem kultury ČR.