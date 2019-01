Horní Dvořiště - V rámci rekonstrukce příjezdu našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka z exilu přijede ze Summerau do Horního Dvořiště speciální vlak a k tomu pojede i doprovodný vlak sto let spolu. Vlak TGM přijede do Dvořiště ve 13.17 hodin, odjede směr české Budějovice ve 14 hodin. Doprovodný vlak odjede ve 14.10 hodin.