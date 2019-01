Do pivovaru Krumlov se můžete podívat celý rok

Český Krumlov - Historický pivovar navazuje na tradici vaření piva v Českém Krumlově, která je prakticky spojena se vznikem města už od 13. století.

Jako jediný lokální pivovar v Českém Krumlově navazuje na velmi úspěšnou historickou tradici Schwarzenberského pivovaru. Do vaření jdou krumlovští pivovarníci srdcem a bez kompromisů. Chtějí, aby se do historického pivovaru v Českém Krumlově vrátilo poctivé jihočeské pivo, kvalitní pivovarské ingredience a postupy.

Co vyrábí: světlý ležák 11°, světlý ležák 12°, tmavý nakuřovaný ležák premium 12%

Prohlídky: Českokrumlovský pivovar pro Vás přichystal prohlídky svého zákulisí. Seznámíme Vás s tajemstvím výroby zlatého moku, který můžete i ochutnat. V našem obchůdku si pak můžete zakoupit i něco na cestu domů a na památku.

Prohlídky je možné objednat v českém, německém, anglickém, nebo i v jiném jazyce s dostatečným předstihem před požadovaným termínem uskutečnění.

Cena prohlídky pro individuály:

s degustací piva (3x 0,1 l piva) – 250 Kč / osobu

bez degustace piva – 220 Kč / osobu

Cena prohlídky pro skupiny:

5 – 10 osob:

s degustací piva (3x 0,1 l piva) – 200 Kč / osobu (pouze pro starší 18 let)

bez degustace piva – 170 Kč / osobu

11 – 20 osob:

s degustací piva (3x 0,1 l piva) – 170 Kč / osobu (pouze pro starší 18 let)

bez degustace piva – 150 Kč / osobu

Sraz účastníků prohlídky je před prodejnou vstupenek, vedle hlavního vchodu do Pivovarské restaurace.Vstup zdarma pro děti do 6 let (v doprovodu dospělé osoby).

Pro mladší 18 let je vstup na standardní prohlídkovou trasu povolen pouze se souhlasem a pod trvalým dozorem rodičů či jiné odpovědné doprovázející osoby starší 18 let a plně způsobilé k právním úkonům (např. učitele, průvodce).

Prohlídku objednávejte minimálně 2 dny (48 hodin) předem. V případě zájmu o prohlídku mimo otevírací dobu a o prohlídku „expres“ (48-0 hodin předem) účtujeme příplatek 20% z celkové ceny.

Kapacita skupiny na prohlídku je minimálně 5 osob, maximálně 20 osob.

Délka prohlídky je cca 50 minut.

Doporučujeme teplejší oblečení – teplota ve sklepích se pohybuje okolo +3°C.

Prohlídky je možné objednat v německém, anglickém, maďarském, ruském a čínském jazyce minimálně 2 dny předem.

Platba je možná pouze v hotovosti ( CZK, EUR ).

Provozní doba

Leden-březen, listopad-prosinec

Po-Ne 10:00-16:00 hod

Duben-červen, září - říjen

Po-Ne 10:00-18:00 hod

Červenec-srpen

Po-Ne 9:00-20:00 hod

Poslední prohlídka je možná 1 hod před ukončením pracovní doby.