Do Rožmberka přijede kytarista, velikonoční zajíček i žesťový orchestr

Co: velikonoce

Kdy: sobota 31. 3 až pondělí 2. 2.

Kde: Hotel Růže, kostel

Rožmberk nad Vltavou – Náměstí sice mají v Rožmberku celé rozkopané, ale to občanům v oslavách Velikonoc nezabrání.

V sobotu od 19.30 hraje v hotelu Růže muzikant původem z Krumlova David Kozák na koncertě v klubovém duchu s prvky folku a rocku.

V neděli od 15 hodin můžete do Rožmberka, také do hotelu Růže, vyrazit se svými dětmi na hledání velikonočních vajíček a na posezení s Rožmberskými.

A v pondělí uvede komorní žesťové seskupení Brasstet v kostele sv. Mikuláše velikonoční koncert. Zahrají skladby např. od Johanna Sebastiana Bacha, Antonia Vivaldiho nebo Adama Michny.